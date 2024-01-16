الإسبانية آيتانا بونماتي لاعبة فريق برشلونة تفوز بجائزة فيفا لأفضل لاعبة في العالم

المصدر: د ب أ

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فازت الإسبانية آيتانا بونماتي لاعبة فريق برشلونة بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل لاعبة في العالم بعام 2023 خلال الحفل الذي أقيم مساء الإثنين في العاصمة البريطانية لندن.

وفازت بونماتي بالجائزة بعد التفوق على كل من ليندا كايسيدوا لاعبة منتخب كولومبيا وفريق ريال مدريد الإسباني، والإسبانية جيني هيرموسو لاعبة باتشوكا المكسيكي.

وقالت اللاعبة فور تسلم الجائزة "أشكر زميلاتي في الفريق لأنهم بدونهن لما فزت بهذه الجائزة، أنا ممتنة للغاية لعائلتي وجماهيري وكل من يدعمني".

وأضافت "أهنئ كل المرشحات وأنا فخورة لكوني جزءا من منظومة الكرة النسائية في العالم".

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