ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين يفوز بجائزة فيفا لأفضل لاعب في العالم

المصدر: د ب أ

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فاز ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل لاعب في العالم بعام 2023 خلال الحفل الذي أقيم مساء الإثنين في العاصمة البريطانية لندن.

وفاز ميسي بالجائزة متفوقا على النرويجي إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، وكيليان مبابي قائد منتخب فرنسا والهداف التاريخي لباريس سان جيرمان.

ولم يتواجد ليو (36 عاما) لاعب إنتر ميامي الأمريكي في الحفل ليتسلم الجائزة بالنيابة عنه النجم الفرنسي تييري هنري مقدم الحفل

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