البرازيلي إيدرسون يفوز بجائزة فيفا لأفضل حارس مرمى في العالم

المصدر: د ب أ

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فاز البرازيلي إيدرسون لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل حارس مرمى في العالم خلال الحفل الذي أقيم مساء الإثنين في العاصمة البريطانية لندن.

وتفوق البرازيلي الدولي إيدرسون في سباق هذه الجائزة على منافسيه البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد والمغربي ياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي الحالي وإشبيلية الإسباني السابق.

وتمنح الجائزة لأفضل حارس مرمى في فئة الرجال خلال الفترة من 19 ديسمبر 2022 إلى 20 أغسطس 2023.

وقال إيدرسون عقب تسلمه الجائزة "أشكر عائلتي وأصدقائي، وكذلك زملائي في الفريق الذين عملوا بإخلاص يوميا وساهموا أيضا في حصولي على جائزة الأفضل في العالم".

وتوج إيدرسون مورايس حارس مرمى مانشستر سيتي، مع الفريق السماوي بالدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، حيث ساهم بقوة في حصد تلك الثلاثية.

وساعد الحارس البرازيلي الدولي مانشستر سيتي في الحصول على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة السادسة خلال السنوات العشر الأخيرة،

كما ساعد في الفوز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة السابعة بعد التغلب على مانشستر يونايتد في النهائي، ثم أنهى سلسلة ألقابه في الموسم برفع لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى، إثر الفوز 1 / صفر على إنتر ميلان الإيطالي في المباراة النهائية.

وولد إيدرسون يوم 17أغسطس 1993 أوساسكو بالبرازيل، وبدأ مسيرته في ساو باولو عام 2008 ثم انتقل لفريق بنفيكا البرتغالي بعدها بعام، حيث قضى هناك موسمين.

وفي عام 2012 انتقل لفريق ريو آفي البرتغالي وأصبح الحارس الأساسي هناك، وانضم مورايس مرة أخرى لبنفيكا في عام 2015 .

وفي يوليو 2017 انتقل إيدرسون لفريق مانشستر سيتي مقابل 35 مليون جنيه إسترليني وأصبح أغلى حارس مرمى في التاريخ في ذلك الوقت.

وفي أول مواسمه فاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

بشكل عام، فاز إيدرسون مع مانشستر سيتي بخمسة ألقاب للدوري الإنجليزي، ولقبين لكأس الاتحاد الإنجليزي ولقب لدوري أبطال أوروبا.

وفي عام 2017، خاض إيدرسون أول مباراة دولية له مع المنتخب البرازيلي، وتواجد في قائمة منتخب (راقصو السامبا) التي شاركت في نسختي كأس العالم 2018 و2022، كما تواجد في قائمة بطولتي كوبا أمريكا 2019 و2021 ، وتوج مع المنتخب البرازيلي بنسخة 2019 في البطولة القارية.

ودخل إيدرسون موسوعة جينيس للأرقام القياسية برقم قياسي لأطول ركلة في تاريخ كرة القدم، والتي بلغ مداها 35ر75 مترً في مايو 2018، قبل أن يتجاوز الإيراني علي رضا في أبريل من العام التالي هذا الرقم.

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