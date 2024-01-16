البرازيلي مادروجا يفوز بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم

المصدر: د ب أ

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فاز البرازيلي جييرمي مادروجا بجائزة بوشكاش من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل هدف في العالم بعام 2023 خلال الحفل الذي أقيم مساء الإثنين في العاصمة البريطانية لندن.

وفاز مادروجا بجائزة بوشكاش بفضل هدف سجله لفريق نوفوريزونتينو في شباك بوتافوجو.

وتفوق مادروجا على كل من الباراجواياني خوليو إنسيسو، والبرتغالي نونو سانتوس، في طريقه لحصد الجائزة.

وأوضح فيفا أنه تمت تسمية الجائزة على اسم المهاجم المجري الأسطوري فيرينك بوشكاش، المشهور بأهدافه الرائعة، مشيرا إلى أنه يتم منحها لصاحب الهدف الأكثر إثارة في كرة القدم الرجال والسيدات في الفترة ما بين 19 ديسمبر 2022 إلى 20 آأغسطس 2023.

وكان تم ترشيح إجمالي 11 هدفا في البداية لجائزة بوشكاش، ومن هذه القائمة المختصرة، تم اختيار المتأهلين الثلاثة النهائيين من قبل المشجعين الذين صوتوا على موقع فيفا الرسمي بالإضافة إلى أعضاء اللجنة من الخبراء.

وجاء هدف مادروجا في لقاء نوفوريزونتينو البرازيلي ضد بوتافوجو في 27 يونيو الماضي، وخوليو إنسيسو في لقاء فريق برايتون الإنجليزي ضد مانشستر سيتي في 23 مايو الماضي ، فيما أحرز سانتوس هدفه في لقاء سبورتنج لشبونة البرتغالي ضد بوافيشتا في 12 مارس 2023.

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