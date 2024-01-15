ماسيميليانو أليجري المدير الفني لنادي يوفنتوس: اخطط لمستقبل فريقي ولا ألتفت للمنتقدين

المصدر: د ب أ

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أكد ماسيميليانو أليجري المدير الفني لنادي يوفنتوس أنه يخطط لمستقبل فريقه على المدى البعيد كما يركز على الحاضر، ولا يفكر في إسكات منتقديه.

وبإمكان يوفنتوس أن يقلص الفارق مع إنتر ميلان متصدر الدوري الإيطالي، إلى نقطتين فقط عبر الفوز على ضيفه ساسولو مساء غدا الثلاثاء، بعد أن غاب اللقب المحلي عن خزائن النادي في المواسم الثلاثة الماضية، منذ أن حصد لقبه التاسع على التوالي في موسم 2019 /2020.

وقال أليجري في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين "نتحدث كفريق وندرك أننا مازلنا نفتقد الكثير من الأمور لبلوغ هدفنا بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا ، نقطع الطريق خطوة بخطوة، لذا فإننا نواجه ساسولو غدا ثم سنفكر في مباراة ليتشي".

وأضاف نريد أن نتجنب التنبؤ على المدى الطويل، من الأفضل التركيز على المدى القصير".

وأشار "لا أفكر فيما إذا كنت استعدت ثقة الجماهير من عدمه، نؤدي بشكل جيد بفضل الأولاد الذين يدخلون الملعب ويفوزون بالمباريات".

وأوضح "كل من حول الفريق يبذل قصارى جهده من أجل وضع الفريق في أفضل مكانة ممكنة".

وأكد "هناك اختلافان كبيران بيننا وبين إنتر، الأول هو أننا فريقا تم تأسيسه من أجل الفوز بالدوري الإيطالي".

وختم بالقول "نحن يوفنتوس وعلينا أن نبذل قصارى جهدنا ، لكن كرة القدم لا تنتهي في 25 مايو، علينا أيضا أن نفكر في المواسم التالية من أجل هذه المجموعة من اللاعبين".

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