سجل الفائزين بجائزة (ذا بيست) لأفضل مدرب في فئة الرجال باستفتاء (فيفا)

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يسيطر الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي على سجل الفائزين بجائزة الأفضل (ذا بيست)، لأفضل مدرب في فئة الرجال المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). في انتظار الاعلان عن الفائز بنسخة 2023



2016 : الإيطالي كلاوديو رانييري (ليستر سيتي الإنجليزي)

2017 : الفرنسي زين الدين زيدان (ريال مدريد الإسباني)

2018 : الفرنسي ديديه ديشان (منتخب فرنسا)

2019 : الألماني يورجن كلوب (ليفربول الإنجليزي)

2020 : الألماني يورجن كلوب (ليفربول الإنجليزي)

2021: الألماني توماس توخيل (تشيلسي الإنجليزي)

2022: الأرجنتيني ليونيل سكالوني (منتخب الأرجنتين)

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