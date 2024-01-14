الإسبانية أليكسيا بوتياس «ملكة» سجل (ذا بيست) لأفضل لاعبة في استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)

المصدر: د ب أ

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تعرف على سجل الفائزين بجائزة الأفضل (ذا بيست)، لأفضل لاعبة عن عام 2023، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) منذ انطلاقتها في العام 2016 وهو على النحو التالي:

2016 : الأمريكية كارلي لويد (هيوستن داش الأمريكي)

2017: الهولندية ليكي مارتينيز (روسنجارد السويدي وبرشلونة الإسباني)

2018 : البرازيلية مارتا (أورلاندو برايد الأمريكي)

2019 : الأمريكية ميجان رابينو (ريجن الأمريكي)

2020 : الإنجليزية لوسي برونز (ليون الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي)

2021 : الإسبانية أليكسيا بوتياس (برشلونة الإسباني)

2022: الإسبانية أليكسيا بوتياس (برشلونة الإسباني)

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