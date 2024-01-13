جوهرة ريال مدريد تزاحم نجمة برشلونة وشبيهة إنييستا على أفضل لاعبة في العالم

المصدر: د ب أ

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انتقلت المنافسة التاريخية بين ناديي ريال مدريد وبرشلونة عملاقي كرة القدم الإسبانية من ملاعب الرجال إلى السيدات.ولطالما استحوذ نجوم الفريقين على كبرى الجوائز العالمية وأخذ الصراع التقليدي مسارا آخر خاصة بعد رحيل النجمين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو عن أجواء الدوري الإسباني.

ففي حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لتوزيع جوائز الأفضل في العالم للعام الجاري الذي سيقام في العاصمة البريطانية لندن يوم 15 كانون الثاني/يناير المقبل سيتجدد الصراع بين برشلونة وريال مدريد على جائزة أفضل لاعبة في العالم للعام 2023.

وحدد "فيفا" في بيان رسمي بعد إعلان القائمة المختصرة أن معيار التقييم سيكون لأداء اللاعبات خلال الفترة من أول أغسطس 2022 إلى 20 أغسطس 2023 موعد انتهاء منافسات كأس العالم.

يتواجد في القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعبة في العالم ثلاث لاعبات وهن ثنائي برشلونة جينيفر هيرموسو وأيتانا بونماتي إضافة إلى ليندا كايسيدو جوهرة نادي ريال مدريد ومنتخب كولومبيا.

وكان لتتويج منتخب إسبانيا بكأس العالم للسيدات لأول مرة في تاريخه دور كبير في ترشيح بونماتي وجينيفر هيرموسو بالقائمة النهائية لأفضل لاعبة في العالم.

وخطفت بونماتي /26 عاما/الأضواء بقوة في مونديال السيدات، حيث فازت بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة في البطولة، كما فازت أيضا بالكرة الذهبية من مجلة فرانس فوتبول لأفضل لاعبة في العالم هذا العام.

كما اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بونماتي لجائزة أفضل لاعبة في القارة للعام الجاري، وفازت أيضا بأفضل لاعبة في دوري أبطال أوروبا بعدما ساهمت في تتويج الفريق الكتالوني للسيدات بثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا.

نالت أيتانا بونماتي إشادة واسعة، حيث وصفها جوسيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي بأنها "أندريس إنييستا الكرة النسائية".

بنفس الإنجازات مع برشلونة، تترشح جينيفر هيرموسو /33 عاما/لجائزة "فيفا" لأفضل لاعبة في العالم بخلاف تسجيلها ثلاثة أهداف مع تمريرتين حاسمتين في مشوار تتويج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم.

لم تنل هيرموسو حظها من الجوائز الفردية هذا العام مثل زميلتها أيتانا بونماتي، حيث اكتفت بالحصول على جائزة الكرة الفضية كثاني أفضل لاعبة في مونديال السيدات.

ورثت جينيفر هيرموسو حب كرة القدم من جدها أنطونيو هرنانديز حارس مرمى أتلتيكو مدريد الأسبق، والذي اصطحبها دائما إلى الملاعب أثناء طفولتها.

وبعيدا عن تألقها هذا العام كانت جينيفر هيرموسو بطلة لواقعة مثيرة للجدل حيث تسببت في الإطاحة برئيس اتحاد الكرة الإسباني لويس روبياليس من منصبه بقرار من "فيفا" بسبب مبالغته في الاحتفال معها أثناء مراسم تسليم الميداليات بعد نهائي كأس العالم.

أما المرشحة الثالثة ليندا كايسيدو لاعبة نادي ريال مدريد الإسباني، فهي جوهرة شابة لم تبلغ بعد الثامنة عشرة من عمرها، ويصنفها الكثيرون على أنها موهبة عبقرية.

شاركت كايسيدو مع منتخب كولومبيا في ثلاث نسخ مختلفة لكأس العالم خلال العام الماضي وهي مونديال الناشئين ومونديال الشباب إضافة إلى كأس العالم للسيدات، وفازت بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة في بطولة كوبا أمريكا للسيدات.

وتسابق أساطير كرة القدم في كولومبيا على الإشادة باللاعبة الشابة، حيث وصفها كارلوس فالديراما بأنها تشبه زميله السابق فوستينو أسبريا، الذي قال عنها إنها "ظاهرة عالمية".

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