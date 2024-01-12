بعد سلسلة من النتائج المتواضعة ..دوريفال جونيور يعد بتصحيح مسار المنتخب البرازيلي

المصدر: رويترز

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و عد دوريفال جونيور المدرب الجديد للمنتخب البرازيلي لكرة القدم بتصحيح مسار الفريق بعد سلسلة من النتائج المتواضعة في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 وذلك خلال تقديمه لوسائل الإعلام.

ووقع المدرب السابق لفريق ساو باولو عقدا حتى ديسمبر 2026، لتولي تدريب المنتخب البرازيلي خلفا لفرناندو دينيز الذي أقيل من المنصب.

وقال دوريفال في مؤتمر صحفي "أنا هنا اليوم لتمثيل الفريق الأكثر فوزا على الكوكب، الفريق الذي يُلهم الكثيرين حول العالم. ولديه التزام بالعودة للانتصارات من جديد.

"هذه لحظة صعبة علينا. لكن لا يوجد شيء يستحيل تصحيحه سريعا".

ومر المنتخب البرازيلي، المتوج بلقب كأس العالم خمس مرات، بفترة مضطربة منذ خروجه من دور الثمانية لكأس العالم 2022. وأدت الخسارة أمام كرواتيا بركلات الترجيح إلى رحيل تيتي عن تدريب الفريق.

وبعدها تولى رامون مينيزيس، مدرب منتخب تحت 20 عاما، قيادة البرازيل قبل تعيين فرناندو دينيز كمدرب مؤقت العام الماضي.

وتلقى المنتخب البرازيلي ثلاث هزائم خلال ست مباريات خاضها حتى الآن في تصفيات كأس العالم وحقق انتصارين فقط، ليحتل المركز السادس بفارق ثماني نقاط خلف المنتخب الأرجنتيني المتصدر وحامل اللقب.

وكان دوريفال قد أصبح أبرز المرشحين لتولي المنصب بعد أن مدد الإيطالي كارلو أنشيلوتي عقده مع ريال مدريد، وذلك عقب فشل المفاوضات حول توليه تدريب البرازيل.

وقال دوريفال (61 عاما) "لا يوجد أحد يستحق اللوم...ما نحتاجه اعتبارا من الآن هو البحث عن حلول.

"نحن بحاجة لتقديم منتخب وطني جدير بالثقة...كرة القدم البرازيلية قوية للغاية، وتعيد تقديم نفسها ولا يُفترض أن تمر بما تعيشه الآن.

"ليكن هذا بمثابة درس، كي نتمكن من إيجاد طريق جديد للأمام".

وستكون المباراة الودية المقررة أمام إنجلترا يوم 23 مارس آذار هي الأولى للمنتخب البرازيلي تحت قيادة دوريفال.

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