توماس مولر يكرم أيقونة بايرن ميونخ فرانز بيكنباور على طريقة الأساطير

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي



اعترف توماس مولر، نجم فريق بايرن ميونخ، أنه ينتابه "مشاعر مختلطة"، عندما يستأنف مع ناديه مشواره ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) هذا الموسم، وذلك بعد وفاة أيقونة النادي فرانز بيكنباور يوم الأحد الماضي.

ويعود بايرن لمواصلة حملة الدفاع عن لقب الدوري الألماني، الذي توج به في المواسم الـ11 الأخيرة، عندما يستضيف هوفنهايم، اليوم الجمعة، بالمرحلة الـ17 للمسابقة.

وتحدث مولر عن بيكنباور في مقطع فيديو نشره على حسابه بتطبيق إنستجرام للتواصل الاجتماعي، حيث قال "كل الاحترام لتلك الشخصية، إنه أيقونة كرة القدم، نكن له كل الامتنان. أعتقد أنكم ستشعرون بذلك أيضا في الملعب. سنجمع قوانا معا من أجل الفوز بهذه المباراة".

وتوج بيكنباور، أسطورة بايرن ومنتخب ألمانيا، بالعديد من الألقاب، وتولى رئاسة النادي البافاري، وحصل على كأس العالم كلاعب ومدرب، ولعب دورا في تنظيم ألمانيا مونديال 2006.

ومن المقرر أن يتم الوقوف دقيقة صمت قبل انطلاق المباراة، وسيرتدي اللاعبون شارات سوداء، حدادا على وفاة بينكنباور.

شدد مولر على أن وفاة بيكنباور، عن عمر يناهز 78 عاما، ستلقي بظلالها على اللقاء بطبيعة الحال.

وأضاف "هذا يجعلك تدرك كم هو لاعب مميز، بل إنه اللاعب الأكثر تميزا، فرانز بيكنباور. لقد لعب لهذا النادي، وجعله أحد أكبر الأندية في العالم، كما قدم الكثير أيضا لمنتخب ألمانيا الذي قاده للفوز بالمونديال كلاعب ومدرب".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز