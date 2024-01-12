برشلونة يجتاز أوساسونا بثنائية ويواجه الريال في نهائي السوبر الإسباني

المصدر: د ب أ

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ضرب برشلونة موعداً مع غريمه التقليدي ريال مدريد، في نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني لكرة القدم، المقامة حاليا في العاصمة السعودية الرياض، وذلك بعد فوزه على أوساسونا 2 / صفر، "الخميس"، في الدور قبل النهائي من البطولة.

وسيلتقي برشلونة مع ريال مدريد في النهائي الذي سيقام يوم "الأحد" المقبل، حيث تأهل الأخير للمباراة النهائية بعد فوزه "الأربعاء" على أتليتكو مدريد 5 /3 بعد شوطين إضافيين.

وستقام المباراة النهائية للبطولة على ملعب "أول بارك" وهو الذي استضاف كذلك مباراتي الدور قبل النهائي.

وسجل روبرت ليفاندوفسكي هدف برشلونة الأول في الدقيقة 59، قبل أن يضيف لامين يامال الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

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