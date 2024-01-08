غوارديولا مدرب مانشستر سيتي: دي بروين لاعب استثنائي وفريد من نوعه

المصدر: د ب أ

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بدا جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي سعيدا بعودة كيفن دي بروين نجم خط وسط الفريق من الإصابة واصفا اللاعب بأنه استثنائي وفريد من نوعه.

شارك دي بروين بديلا في الدقيقة 57 وصنع هدفا في فوز عريض لفريقه على هدرسفيلد بنتيجة 5 / صفر في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ليسجل اللاعب البلجيكي حضوره الأول بعد غياب خمسة أشهر بعد جراحة في أوتار الركبة.

وقال غوارديولا في تصريحات لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) "لقد لعب دي بروين دقائق جيدة حقا، رأينا من الأفضل الدفع به في الشوط الثاني أفضل من أن يشارك أساسيا حيث تكون أجواء المباراة أصعب".

أضاف المدرب الإسباني "واجهنا صعوبة في إيجاد المساحات لقد دافع فريق هدرسفيلد بكثافة عددية وكانوا منظمين جيدا ومتماسكين."

تابع "لقد كانت عودة جيدة حقا، ودي بروين بحاجة لمزيد من التدريبات أكثر من المباريات لأنه غير جاهز لخوض مباراة كاملة 90 دقيقة".

وواصل المدير الفني لمانشستر سيتي "كيفن دي بروين لاعب حاسم في الفوز بالمباريات وهناك عدد قليل مثله في العالم، بإمكاننا أن نقدم أداء جيدا، ولكن دي بروين وإرلينج هالاند وفيل فودين وجوليان ألفاريز هم اللاعبون الذين بإمكانهم صناعة الفارق للفوز بالمباريات".

وختم جوسيب غوارديولا تصريحاته قائلا "لذا فإن عودة دي بروين مهمة لأنه لاعب استثنائي وفريد من نوعه، لقد غاب فترة طويلة بسبب عملية جراحية ومع ذلك أظهر إمكانياته العالية في الدقائق الأول بعد عودته وصنع هدفا لزميله جيريمي دوكو".

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