يورجن كلوب: إقصاء أرسنال من الكأس لا يعزز فرص ليفربول في الفوز بالدوري

المصدر: د ب أ

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رفض يورجن كلوب مدرب ليفربول الربط بين تعزيز فرص فريقه في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم ونجاحه في إقصاء أرسنال من الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي.

قال كلوب عقب الفوز على أرسنال 2 / صفر مساء السبت في ملعب الإمارات "لا أرى الأمور بهذه الطريقة لكن هذا لا يعني أنه لا أحد يستطيع تخيل هذا الاحتمال، لكنني لا أعتقد ذلك".

أضاف المدرب الألماني في تصريحات عبر وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) "ليست لدينا مشكلة في الإيمان والثقة بقدرة فريقنا ولا يزعجنا الحديث عن هذه الاحتمالات لأننا ندرك جيدا جدول المباريات الذي ينتظرنا".

أشار مدرب ليفربول "الطقس يكون باردا للغاية في شهر يناير وعوامل أخرى صعبة لذا علينا أن نقدم أفضل أداء ممكن وهو ما نحاول فعله دائما".

وتحدث يورجن كلوب بلهجة هادئة ومتزنة عن الغيابات والإصابات التي يعاني منها ليفربول مثل استبعاد فيرجيل فان دايك من مباراة أرسنال بسبب وعكة صحية ولكنه بدا متفائلا من عودته قبل مواجهة فولهام يوم الأربعاء المقبل في ذهاب قبل نهائي كأس رابطة المحترفين.

أشار كلوب "لقد كانت مباراة صعبة، لا يوجد فريق يأتي إلى ملعب أرسنال ويفوز بسهولة، بالتأكيد ستواجهنا صعوبات ولكن إذا ركزنا مع الأعذار والتفكير في الغياباتي سنعاني من مشاكل أكبر وسنفشل".

واستدرك "لكن إذا تجنبنا الالتفات للأعذار سيؤدي اللاعبون المباراة باستمتاع وهو ما نجحنا فيه خلال الشوط الثاني وكان الأداء رائعا".

وأتم يورجن كلوب تصريحاته "الصمود في المباراة بعد الصعوبات التي واجهناها في الشوط الأول بهذه الطريقة ثم تطوير الأداء يعد أمرا مميزا للغاية".

يذكر أن ليفربول يعتلي قمة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 45 نقطة بعد مرور 20 جولة خلفه أستون فيلا 42 نقطة، بينما تراجع أرسنال للمركز الرابع برصيد 40 نقطة متخلفا بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي حامل اللقب الذي يملك مباراة مؤجلة.

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