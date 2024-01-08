دوريفال جونيور يغادر ساوباولو لتولي تدريب منتخب البرازيل لكرة القدم

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن نادي ساو باولو، الأحد، رحيل المدرب دوريفال جونيور لقيادة منتخب البرازيل لكرة القدم.

وقال دوريفال جونيور: "كنت أرغب في تحقيق حلم شخصي وهو ما لم يكن ليتحقق لولا ثقة المسؤولين من خلال العمل الذي قمت به في ساو باولو.

وأضاف: "أتوجه أيضا بالشكر للمشجعين على مشاعر الحب والمساندة".

وكان الاتحاد البرازيلي أعلن أن المدرب المؤقت فرناندو دينيز لن يستمر في تدريب المنتخب الوطني.

وكان دينيز عين مدرباً للبرازيل بصفة مؤقتة بناء على عقد لمدة عام واحد وقاد البرازيل في ست مباريات في تصفيات كأس العالم 2026 تعرض الفريق خلالها لثلاث هزائم وتعادل مرة واحدة وحقق انتصارين.

وكان دينيز يتولى تدريب البرازيل بجانب عمله مع فلومينينسي الذي فاز معه بكأس ليبرتادوريس العام الماضي.

وتحتل البرازيل المركز السادس في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.

وكان الاتحاد البرازيلي يتطلع لشغل كارلو أنشيلوتي للمنصب هذا العام، لكن المدرب الإيطالي فضل تجديد عقده مع ريال مدريد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز