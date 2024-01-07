الرجاء يتصدر الدوري المغربي بالفوز على مولودية وجدة

المصدر: رويترز

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حقق الرجاء البيضاوي فوزاً مهماً على ضيفه مولودية وجدة بنتيجة 2-صفر، ليتصدر دوري المحترفين المغربي لكرة القدم السبت.

ورفع الرجاء رصيده إلى 33 نقطة متقدماً بثلاث نقاط على الجيش الملكي، حامل اللقب، الذي يحل ضيفاً على الفتح الرباطي بعد غد الاثنين.

وظل وجدة، الذي تعرض للهزيمة السابعة، في المركز 11 وله 16 نقطة.

وكاد بدر كدارين مدافع وجدة أن يخدع الحارس أنس الزنيتي لكن الأخير تدارك الأمر وأبعد الكرة بعد 20 دقيقة من اللعب.

وكان شعيب فضي قريباً من افتتاح التسجيل للفريق الزائر لكن الحارس زنيتي تصدى لتسديدته قبل خمس دقائق من الاستراحة.

واختلف شكل الرجاء في الشوط الثاني وسيطر على الكرة ليسجل صابر بوغرين الهدف الأول بتسديدة من خارج منطقة الجزاء فشل الحارس زياد لعسفة في التعامل معها في الدقيقة 64.

وظن البديل المهدي موهوب أنه سجل الهدف الثاني لكن حكم الفيديو المساعد لم يحتسبه بداعي وجود خطأ في بداية التحرك في الدقيقة 77.

وأهدر يوسف أنور فرصة التعادل لوجدة قبل ثماني دقائق من النهاية بعدما تصدى الزنيتي لتسديدته ثم أبعدها الدفاع.

لكن موهوب نجح في تسجيل هدف حسم النتيجة في الدقيقة الاخيرة من اللقاء بعد تمريرة يسري بوزوق العرضية من الجانب الأيمن.

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