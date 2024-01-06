أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنهام ينفي التكهنات بانتقال إيريك داير إلى بايرن ميونخ

المصدر: د ب أ

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أكد أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنهام أن غياب إيريك داير مدافع الفريق عن الفوز على بيرنلي 1 / صفر مساء الجمعة في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، كان بسبب الإصابة وليس مرتبطا بالتكهنات بإمكانية انتقاله إلى بايرن ميونخ.

وكشفت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن بايرن ميونخ الألماني مهتم بالتعاقد مع داير الذي يجيد اللعب في أكثر من مركز بخط الدفاع، خاصة أن عقد اللاعب ينتهي بعد ستة أشهر.

من جانبه، رد بوستيكوجلو "نعم إنه مصاب، لقد أصيب بقرحة منعته من المشاركة في التدريبات".

وبشأن اهتمام النادي الألماني بضم اللاعب، أجاب مدرب توتنهام "هذا شأن مختلف ولكن لا تشككوا في نزاهتي، عندما أقول مصاب فهو مصاب فهو لم يتدرب مساء الخميس، وغيابه لا علاقة له بأي شيء آخر".

وأضاف المدرب الأسترالي "ليس لدي أي فكرة عن اهتمام بايرن ميونخ، عند سؤالي عما إذا كان مصابا فهو مصاب، لم أختلق ذلك وإذا لم يكن مصابا سأقول أنه تم استبعاده فهو أمر سهل بالنسبة لي".

وكرر مدرب توتنهام "إيريك داير مصاب، وفيما يتعلق بأي شيء آخر يحدث لا اهتم به ".

وقال بوستيكوجلو "ليس لدي علم باهتمام بايرن ميونخ وإذا كان هناك عرض للاعب بالتأكيد سيتم إبلاغي، ولكن تركيزنا في آخر 24 ساعة كان على مباراة بيرنلي،واللاعبين الجاهزين".

وأتم تصريحاته "نعم.. يمكن تحمل خسارة داير إذا كانت إصابة بن ديفيز خطيرة، يبدو أن ديفيز تعرض لتمزق في أوتار الركبة وبالتالي سيغيب عن الملاعب".

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