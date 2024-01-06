العمر مجرد رقم.. سونيل تشيتري‏ القلب النابض لمنتخب الهند بأمم آسيا 2023

المصدر: د ب أ

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رغم بلوغه الـ39 من عمره يبقى سونيل تشيتري ‏حامل الآمال الهندية في كأس أمم ‏آسيا لكرة القدم 2023 في قطر.‏وتطمح الجماهير الهندية في نجاح تشيتري وزملاؤه في تحقيق ما عجزت عنه الأجيال السابقة، ووضع الكرة الهندية على ‏الطريق الصحيح في البطولة القارية.‏

وسجل تشيتري، مهاجم فريق بينجالورو الهندي، ظهوره الأول في كأس آسيا عام 2011، والتي أقيمت أيضاً في قطر، وها هو يعود إلى الدولة ‏الخليجية للمشاركة في ظهوره القاري الثالث‎.‎

ويعتبر تشيتري ‏اللاعب الأكثر مشاركةً في المباريات الدولية مع منتخب الهند برصيد 145 مباراة ورابع أفضل هداف دولي ‏على الإطلاق برصيد 93 هدفا، كما فاز خلال مسيرته الملهمة بالعديد من الألقاب مع ناديه ومنتخب بلاده، وهو يتطلع مرة أخرى ‏لتحفيز منتخب بلاده في البطولة المقبلة التي تقام كل 4 سنوات‎.‎

وولد تشيتري في عائلة كروية، وبدأت مسيرته الاحترافية في كالكوتا، عندما انضم إلى موهون باجان في عام 2002، لكنه عانى ‏في بداية مشواره قبل أن يثبت أقدامه مع الفريق ليتم استدعائه للمنتخب الوطني، وكان الظهور الأول بمثابة حلم بالنسبة للاعب ‏البالغ من العمر 20 عاماً، حيث نجح في التسجيل أمام باكستان ، بحسب الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.‏

‎وكانت هذه بداية قصة حب ملحمية مع المنتخب الهندي، حيث كان تشيتري مرة أخرى في المقدمة عندما نال لقب "هاتريك" ‏للمرة الأولى وذلك خلال المواجهة أمام طاجيكستان في نهائي كأس التحدي الآسيوي 2008، ليؤكد تأهل منتخب الهند من أجل ‏منافسة نخبة منتخبات القارة في كأس آسيا 2011، منهياً بذلك غياباً دام 27 عاماً‎.‎

وخرج منتخب الهند من الباب الخلفي في نسخة 2011 بعد تذيله المجموعة الصعبة التي ضمت أستراليا وكوريا الجنوبية ‏والبحرين، ، لكن تشيتري نجح في هز الشباك المنافسين خلال تلك النسخة‎.‎

وتنقل تشيتري بين صفوف كانساس سيتي ويزاردز وسبورتينج لشبونة، وفي وقت ما كان على وشك التوقيع مع نادي كوينز ‏بارك رينجرز الإنجليزي، لكن تم حرمانه من تصريح العمل اللازم‎.‎

وبعد فشل الهند في التأهل لكأس آسيا 2015 انتقل تشيتري ‏إلى بينجالورو، وتألق معه بشكل لافت حيث سجل 11 هدفاً على ‏مدار المواسم الثلاثة التالية في كأس الاتحاد الآسيوي، لكن فريقه اهدر فرصة التتويج باللقب القاري بعد الخسارة في النهائي أمام ‏القوة الجوية العراقي في عام 2016، لكن بينجالورو رغم ذلك أصبح النادي الهندي الأول والوحيد الذي يصل إلى نهائي بطولة ‏قارية‎.‎

‎وفي الموسم التالي، كان بينجالورو قريباً من بلوغ نهائي كأس الاتحاد الآسيوي من جديد، لكنه تعرض للخسارة في مجموع ‏المباراتين أمام الاستقلال الطاجيكي في نهائي المناطق، تزامنا مع استمرار التألق القاري لتشيتري.‏

وتوج بينجالورو بلقب الدوري الهندي الممتاز في موسم 2018 / 2019 وسط تألق تشيتري ‏، الذي شارك بعدها مع المنتخب ‏الهندي في كأس آسيا 2019 ، وسجل هدفين خلال الفوز على تايلاند 4 / 1 ، ليمنح بلاده الانتصار الأول بالبطولة القارية منذ 55 ‏عاماً‎.‎

ورغم الفوز التاريخي على تايلاند، خسرت الهند مباراتيها التاليتين في دور المجموعات أمام الإمارات والبحرين لتتعرض ‏لخروج مخيب للآمال من دور المجموعات‎.‎

بعد تعيين المدرب الكرواتي إيجور شتيماك، بزغ فجر حقبة جديدة للنمور الزرقاء مع بقاء تشيتري كشخصية محورية في ‏تشكيلة الفريق، حيث سجل أربعة أهداف في ثلاث مباريات أمام هونج كونج وكمبوديا وأفغانستان خلال التصفيات المؤهلة ‏لكأس آسيا 2023 في كالكوتا‎.‎

وخلال عام 2023، سجل تشيتري تسعة أهداف دولية، بما في ذلك ثلاثية في مرمى باكستان خلال بطولة اتحاد جنوب آسيا ‏لكرة القدم، التي أقيمت في بينجالورو، حيث رفع اللاعب البالغ من العمر 39 عاماً الكأس للمرة الرابعة في مسيرته‎.‎

وسجل الأيقونة الهندية، هدفه الدولي رقم 93 ضد ماليزيا في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وبعد أن وقع عقداً جديداً لمدة عام واحد مع ‏خيار التمديد لعام إضافي مع بينجالورو في بداية الموسم.‏

وفي حضور تشيتري، فاز المنتخب الهندي على نظيره الكويتي بهدف ، ليحقق فوزه الأول خارج أرضهم في تصفيات كأس العالم ‏منذ 22 عاماً.‏

ويبقى تشيتري ‏ الملقب بـ"الأسطورة " القلب النابض للشعب الهندي البالغ عدده مليار و400 مليون نسمة، خلال مشوار المنتخب ‏الوطني في النسخة الأحدث من كأس أمم آسيا.‏

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