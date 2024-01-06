فرض نفسه بقوة على المستوى القاري رغم حداثة عهده .. منتخب أوزبكستان "ذئاب" تزعج كبار القارة في أمم آسيا 2023

المصدر: د ب أ

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فرض منتخب أوزبكستان نفسه بقوة على المستوى القاري رغم حداثة عهده وذلك قبل انطلاق منافسات النسخة الـ18 من كأس أمم آسيا لكرة القدم 2023 التي ستقام في قطر خلال الفترة من 12 يناير إلى 10فبراير 2024.

يستعد المنتخب الأوزبكي لمشاركته الثامنة في كأس الأمم الآسيوية، حيث سجل حضوره الأولى في النسخة الحادية عشرة التي أقيمت عام 1996 بالإمارات، وذلك بعد انفصاله عن الاتحاد السوفييتي، وفاز بذهبية دورة الألعاب الآسيوية في عام 1994.

خرج الفريق الملقب بـ "الذئاب" مبكرا من دور المجموعات في أول مشاركتين، ولكن بعدها عرف الطريق جيدا إلى الأدوار الإقصائية بتأهله ثلاث مرات لدور الثمانية في 2004 و2007 و2015، بينما ودع من دور الـ16 في النسخة الماضية 2019 بالإمارات.

بينما كان أفضل إنجاز للمنتخب الأوزبكي احتلاله المركز الرابع في النسخة التي أقيمت عام 2011 في قطر، ويحلم بتكرار هذه الذكرى التاريخية مجددا في ملاعب قطر بعد 13 عاما من أفضل إنجازاته.

إجمالا لعب المنتخب الأوزبكي 28 مباراة في تاريخ مشاركاته بكأس أمم آسيا، فاز 13 مرة مقابل 4 تعادلات وخسر 11 مرة، وسجل 42 هدفا مقابل 47 هدفا في مرماه.

سيلعب منتخب أوزبكستان في المجموعة الثانية التي تضم أيضا منتخبات أستراليا وسورية والهند، وتأهل للنهائيات بعد تصدره المجموعة الثالثة في الدور الثالث من التصفيات محققا العلامة الكاملة بالفوز في ثلاث مباريات أمام تايلاند والمالديف وسريلانكا، وسجل 9 أهداف وخرج بشباك نظيفة.

يبدأ الذئاب مشوارهم في المجموعة الثانية للنهائيات بمواجهة سورية يوم 13يناير على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد، وبعدها بخمسة أيام يواجه منتخب الهند في الجولة الثانية على ملعب أحمد بن علي، قبل أن يواجه أستراليا يوم 23 من نفس الشهر على ستاد الجنوب.

قبل انطلاق المونديال الآسيوي يتواجد منتخب أوزبكستان في المركز 68 عالميا والتاسع آسيويا بالتصنيف الشهري الأخير الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بينما كان أفضل تصنيف له الوصول للمركز 45 في مناسبتين الأولى في نوفمبر 2006 والثانية في يناير 2007، بينما كان الأقل تراجعه للمركز 119 في نوفمبر 1996.

تبلغ القيمة التسويقية لمنتخب أوزبكستان 55ر32 مليون يورو وفقا لتقديرات شبكة ترانسفير ماركت العالمية.

ويلمع في صفوف منتخب أوزبكستان، قائده إلدور شوموردوف، مهاجم فريق كالياري الإيطالي والهداف التاريخي الذي سجل 38 هدفا في 69 مباراة دولية.

ويبرز أيضا جلال الدين ماشاريبوف، لاعب وسط بانسرياكوس اليوناني الحالي والنصر السعودي السابق، الذي سجل 10 أهداف في 54 مباراة دولية، وكذلك أوتابيك شوكوروف، لاعب فاتح قرا جمرك التركي الذي سجل 7 أهداف في 61 مباراة دولية.

يتمتع منتخب أوزبكستان باستقرار فني تحت قيادة المدرب السلوفيني سريكو كاتانيتش /60 عاما/ الذي تولى المسؤولية في أغسطس 2021، قاد خلالها الفريق في 26 مباراة، فاز في 16 مقابل 4 تعادلات و6 هزائم.

سجل الفريق تحت قيادة كاتانيتش 54 هدفا مقابل 25 هدفا في مرماه، ويملك المدرب السلوفيني خبرة بالكرة الآسيوية بفضل عمله عامين مع منتخب سوريا وثلاثة أعوام مع منتخب العراق.

على المستوى التاريخي، انضم الاتحاد الأوزبكي لكرة القدم لعضوية الاتحاد الآسيوي في 1993 ولعضوية الاتحاد الدولي "فيفا" في العام التالي 1994.

ويبقى سيرفر دجباروف أكثر اللاعبين ارتداء لقميص أوزبكستان في 128 مباراة دولية، سجل خلالها 25 هدفا في مسيرة امتدت خلال الفترة بين عامي 2002 و2017.

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