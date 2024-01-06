توتنهام وفولهام يتقدمان للدور الرابع في كأس الاتحاد الإنجليزي

المصدر: رويترز

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سجل بيدرو بورو هدفه الأول في الموسم مع توتنهام هوتسبير ليقوده للتقدم للدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد الفوز 1-صفر على بيرنلي الجمعة، والتحق به فولهام بعد الفوز بنفس النتيجة على روثرهام يونايتد.

وحول عشرة لاعبين من ولفرهامبتون واندرارز تأخرهم ليتعادلوا 1-1 مع المضيف برنتفورد ليخوض الثنائي مباراة إعادة. وجاءت النتيجة رغم تلقي جواو جوميس بطاقة حمراء بعد تسع دقائق من البداية.

وبدا أن توتنهام وبيرنلي، الثنائي الفائز بكأس الاتحاد الإنجليزي ثماني مرات، في طريقهما إلى إعادة المباراة قبل أن يفتتح بورو التسجيل في الدقيقة 78 من مباراة باهتة عندما اعترض رمية من الحارس أريانيت موريتش وأطلق تسديدة قوية من مدى بعيد في الزاوية العليا.

وأراح الفوز فريق المدرب أنجي بوستيكوجلو، الذي افتقد للعديد من اللاعبين الأساسيين بسبب الإصابة والمشاركات الدولية بما في ذلك سون هيونج-مين قائد منتخب كوريا الجنوبية المشارك في كأس آسيا، وبابي ماتار سار وإيف بيسوما وهو الثنائي المشارك في كأس الأمم الأفريقية.

وحافظ روثرهام، المنتمي للدرجة الثانية والذي لم يصل إلى الدور الرابع من المسابقة منذ موسم 2001-2002، على رباطة جأشه في وقت مبكر عندما سيطر فولهام على اللعب.

لكن بوبي ديكوردوفا-ريد أحرز هدف التقدم في الدقيقة 24 عندما سدد الكرة في الزاوية اليسرى العليا من خارج منطقة الجزاء، الأمر الذي أسعد الجماهير التي احتفلت في مدرج جوني هاينز الذي يعود تاريخه إلى قرن من الزمان.

وظن جوردان هوجيل أنه عادل النتيجة لروثرهام بعد لحظات فقط، لكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل، وفي النهاية أنهى الفريق القادم من يوركشاير المباراة دون أي تسديدة على المرمى.

وتأخر ولفرهامبتون المنهك بهدف نيل موباي قبل أربع دقائق من الاستراحة، لكن الفريق الزائر تعادل في الدقيقة 64 عندما أطلق تومي دويل تسديدة مذهلة من خارج منطقة الجزاء. وسيكون الفريق سعيداً باستضافة برنتفورد في مباراة الإعادة على استاد مولينو.

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