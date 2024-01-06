لشبونة يعزز صدارته للدوري البرتغالي باكتساح إشتوريل

المصدر: د ب أ

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عزز فريق سبورتينج لشبونة صدارته للدوري البرتغالي لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه إشتوريل 5 / 1 اليوم الجمعة في الجولة السادسة عشرة من المسابقة.

وسجل أهداف سبورتينج لشبونة ماركوس إدواردز (هدفان) في الدقيقتين 21 والأخيرة من الشوط الأول، وبيدرو ألفارو، لاعب إشتوريل، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 51 وبيدرو جونسالفيس في الدقيقة 69 وفرانسيسكو ترينكاو في الدقيقة 78.

في المقابل سجل هدف إشتوريل كاسيانو دياز موريرا في الدقيقة 82.

ورفع سبورتينج لشبونة رصيده إلى 40 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق أربع نقاط أمام بنفيكا، وتوقف رصيد إشتوريل عند 17 نقطة في المركز التاسع.

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