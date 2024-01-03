وست هام يفرط في فرصة الفوز الرابع تواليا بتعادل سلبي مع برايتون

المصدر: رويترز

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أهدر وست هام يونايتد فرصة تحقيق فوزه الرابع تواليا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما اختتم سلسلة مباريات عيد الميلاد بتعادل سلبي أمام ضيفه برايتون آند هوف ألبيون أمس الثلاثاء.

وكان برايتون سيتخطى وست هام للمركز السادس حال فوزه لكن الفرص كانت قليلة على ملعب لندن ليحصل كل منهما على نقطة واحدة وهي نتيجة عادلة.

وكان من المفترض أن يضع باسكال جروس برايتون في المقدمة قبل وقت قصير من نهاية الشوط الأول لكن ضربة الرأس التي سددها أنقذها الحارس ألفونس أريولا بينما اقترب آدم لالانا من تسجيل هدف فوز متأخر.

وكان يتعين على بابلو فورنالس أن يقدم أداء أفضل لأصحاب الأرض في الشوط الثاني كما سدد توماش سوتشيك كرة بعيدة عن المرمى.

وفي النهاية بدا وست هام راضيا بهذا التعادل الذي أبقاه في المركز السادس برصيد 34 نقطة من 20 مباراة بينما خرج برايتون بشباك نظيفة لأول مرة هذا الموسم في الدوري ليتجاوز مانشستر يونايتد إلى المركز السابع بفارق الأهداف برصيد 31 نقطة.

وقال جيمس ميلنر لاعب وسط برايتون البالغ من العمر 37 عاما لشبكة سكاي سبورتس "كان الأمر مخيبا للآمال من وجهة نظرنا لأنني أعتقد أننا سيطرنا على المباراة وصنعنا ما يكفي من الفرص.

"لكنه كان أداء قويا خاصة مع عودة بعض اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباريات كثيرة".

وخاض ميلنر مباراته 632 في الدوري الإنجليزي الممتاز ليعادل رقم رايان جيجز. ويتفوق عليهما فقط جاريث باري (653 مباراة) في المسابقة.

وفاز وست هام بالمباراة العكسية بينهما في وقت سابق هذا الموسم منهيا سلسلة من 13 مباراة دون انتصار أمام برايتون.

لكنه لم يتمكن من تحقيق أول فوز له في دوري الأضواء على أرضه أمام المنافس القادم من الساحل الجنوبي منذ 1983.

وقال ديفيد مويز مدرب وست هام "أتيحت لنا فرصتان. حصل توماش سوتشيك على فرصة هائلة.

"لقد استفدنا من حظنا قليلا. كانت فترة عيد ميلاد جيدة جدا، ثلاثة انتصارات وتعادل".

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