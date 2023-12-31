سيتي يكسب شيفيلد.. ويقترب من القمة

المصدر: رويترز

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أنهى مانشستر سيتي سلسلة من ثلاثة تعادلات متتالية على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوز مريح 2-صفر على ضيفه شيفيلد يونايتد متذيل الترتيب ليتقدم للمركز الثالث"السبت".

وبالكاد عادل هدف في كل شوط عبر رودري وخوليان ألفاريز هيمنة سيتي على المباراة بعد استحواذه على الكرة بنسبة 84 بالمئة في فوز روتيني كان يشبه في بعض الأحيان الحصة التدريبية.

وأرسل فيل فودن تمريرة إلى رودري ليفتتح التسجيل بتسديدة أرضية متقنة في الدقيقة 14.

وساهم لاعب الوسط الإنجليزي بشكل فعال في الهدف الثاني لسيتي بعد مرور ساعة من البداية بقليل عندما تابع ألفاريز تمريرته العرضية ليضع الكرة في المرمى من مدى قريب.

ولم يضطر سيتي، الذي لم يفز بأي مباراة في الدوري على أرضه منذ أوائل نوفمبر الماضي، إلى بذل الكثير من الجهد نظرا للجوء شيفيلد يونايتد للدفاع بكثافة لتجنب خسارة فادحة.

وفي حين أن النقاط الثلاث كانت موضع ترحيب من حامل اللقب، لكن النبأ الأفضل بالنسبة لسيتي كان ظهور كيفن دي بروين على مقاعد البدلاء بعد غيابه عن الملاعب منذ المباراة الافتتاحية للموسم.

وتفوق سيتي على أرسنال في الترتيب ليتقدم للمركز الثالث برصيد 40 نقطة من 19 مباراة ويتأخر بفارق نقطتين عن المتصدرين ليفربول وأستون فيلا. وظل شيفيلد في ذيل الترتيب بتسع نقاط.

وبلغ فريق المدرب بيب جوارديولا مستويات غير مسبوقة هذا العام، حيث حقق الثلاثية بما فيها أول ألقابه في دوري أبطال أوروبا وأصبح الأسبوع الماضي بطلا لكأس العالم للأندية.

وفي الحقيقة، كان الفوز على ضيفه شيفيلد يونايتد سهلا، لكن بعد أداء مهزوز يبدو أن سيتي عاد إلى مستواه المعهود مع بدء النصف الثاني من الموسم.

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