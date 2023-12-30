أبرز الراحلين عن الساحة الرياضية العالمية في 2023

المصدر: د ب أ

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فقدت الرياضة العالمية العديد من الرموز والنجوم في مختلف الرياضات الذين رحلوا عن دنيانا لأسباب مختلفة على مدار العام المنتهي 2023.

وقبل أيام قليلة من استقبال العام الجديد 2024 نشرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) قائمة بأبرز النجوم الراحلين عن دنيانا على مدار الـ 12 شهرا الماضية.

وجاء في صدارة القائمة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، سيلفيو برلسكوني الذي أنقذ نادي إيه سي ميلان من الإفلاس في عام 1986 وتولى رئاسته ليقوده لمسيرة لامعة توج خلالها الفريق بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم 8 مرات بخلاف 5 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، وتوفي في يونيو الماضي عن عمر 86 عاما.

وفي 21 أكتوبر الماضي، عاشت إنجلترا ذكرى حزينة للغاية بوفاة السير بوبي تشارلتون عن عمر 79 عاما بعد صراع مع مرض السرطان.

ويعد تشارلتون أيقونة إنجليزية خالدة فهو أحد أعضاء المنتخب الفائز باللقب الوحيد للأسود الثلاثة في كأس العالم عام 1966، وساهم أيضا في تتويج مانشستر يونايتد بلقب دوري أبطال أوروبا عام 1968 بعد 10 أعوام من كارثة تحطم طائرة الفريق في ميونخ التي أودت بحياة العديد من زملائه، كما كان الهداف التاريخي لإنجلترا حتى عام 2015 وكان مسؤولا بارزا بإدارة مانشستر يونايتد.

وترك الفرنسي جوست فونتين إنجازا خالدا قبل وفاته في مارس الماضي عن عمر يناهز 89 عاما، حيث حقق رقم قياسيا بتسجيله 13 هدفا في نسخة واحدة لكأس العالم خلال مونديال 1958 التي استضافتها السويد، ولكنه اعتزل كرة القدم مبكرا ببلوغه 28 عاما وتولى تدريب منتخب الديوك وفريق باريس سان جيرمان.

وعاشت تركيا كارثة إنسانية في أوائل فبراير، بسبب زلزال مدمر أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص بينهم كريستيان آتسو نجم منتخب غانا، والذي توفي عن عمر يناهز 31 عاما بعد أيام قليلة من مشاركته في فوز فريقه هاتاي سبور في مباراة بالدوري التركي، كما تنقل خلال مسيرته بين أندية تشيلسي وإيفرتون ونيوكاسل يونايتد وبورنموث.

كما فقدت الكرة الإيطالية أحد نجومها، جيانلوكا فياللي أغلى لاعب في العالم عام 1992 الذي فاز بكل الألقاب مع ناديي سامبدوريا ويوفنتوس في إيطاليا بخلاف عدد من الكؤوس مع نادي تشيلسي الإنجليزي كلاعب ومدرب وكان عضوا بالجهاز الفني لمنتخب إيطاليا الفائز بلقب أمم أوروبا "يورو 2020"، وتوفي عن عمر 58 عاما بعد قهره سرطان البنكرياس.

وصنع الأسطورة الإنجليزي تيري فينابلز مجدا كبيرا مع أندية تشيلسي وتوتنهام هوتسبير وكريستال بالاس وكوينز بارك رينجرز، كما أعاد لقب الدوري الإسباني لفريق برشلونة بعد غياب دام 11 عاما، وقاد منتخب إنجلترا لقبل نهائي يورو 1996، قبل أن يتوفى في 25 نوفمبر عن عمر 80 عاما.

وأودى مرض السرطان بحياة بيل كينرايت رئيس نادي إيفرتون في نهاية أكتوبر، وذلك بعدما قضى نحو عقدين من الزمان في قيادة "التوفيز".

وبنفس السيناريو فارق فرانسيس لي، رئيس نادي مانشستر سيتي السابق الحياة في أكتوبر عن عمر 79 عاما، علما بأنه سجل 148 هدفا مع الفريق وقاده للتتويج بلقب الدوري في عام 1968 وكرر الإنجاز بقميص ديربي كاونتي في 1975، كما لعب 30 مباراة دولية بقميص المنتخب الإنجليزي.

وفقدت اسكتلندا أيضا مدربها الأسطوري كريج براون الذي قاد المنتخب للتأهل لبطولة أمم أوروبا يورو 1996 وكأس العالم 1998، حيث توفي هذا العام عن عمر 82 عاما.

وفي يوليو توفي تريفور فرانسيس عن عمر 69 عاما بعد مسيرة لامعة حيث كان أول لاعب بريطاني يبلغ سعره مليون جنيه إسترليني وسجل 250 هدفا في مسيرته التي امتدت 24 عاما في الملاعب.

وتوج النجم الإنجليزي الراحل بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين بقميص نوتينجهام فورست، وتألق بقميص برمنجهام سيتي، وفي مسيرته التدريبية قاد شيفيلد وينزداي لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في عام 1993.

وبعيدا عن الساحرة المستديرة، توفي لاعب هوكي الجليد الأمريكي آدم جونسون عن عمر 29 عاما بعد حادث تعرض له خلال مباراة بين فريقي نوتنجهام بانثرز وشيفيلد ستيلرز.

ودفع السائق الأيرلندي كريج برين، حياته ثمنا لحادث مميت في اختبارات ما قبل رالي كرواتيا، ليفارق دنيانا عن عمر 33 عاما.

وفي مايو الماضي فارقت العداءة الأمريكية توري بوواي الحياة نتيجة مضاعفات آلام الولادة، علما بأنها كانت عضوا في الفريق الفائز بذهبية سباق التتابع 4 × 100 متر بدورة الألعاب الأولمبية 2016 في ريو دي جانيرو، وفازت ببطولة العالم في العام التالي 2017 في سباق 100 متر في لندن.

وتوفي الملاكم الاسكتلندي كين بوكانان في أبريل عن عمر 77 عاما بعد صراع مع مرض الخرف، وذلك بعد مسيرة لامعة شهدت فوزه في 61 مباراة بمسابقات الوزن الخفيف.

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