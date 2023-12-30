إنتر ميلان يهدر نقطتين ثمينتين في صدارة الدوري الإيطالي ويتعادل مع جنوة

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

اهدر إنتر ميلان نقطتين ثمينتين في صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بتعادله مع مضيفه جنوة 1 /1 الجمعة في الجولة الثامنة عشرة من المسابقة.

وخيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت فريق نابولي بضيفه مونزا ، في الوقت الذي فاز فيورنتينا على تورينو 1 / صفر.

وعلى ملعب ماراتسي، تقدم المهاجم النمساوي ماركو ارناوتوفيتش بهدف لإنتر ميلان في الدقيقة 43 لكن بعد دقيقتين فقط أدرك الروماني رادو دراجوسين التعادل لجنوة.

وكان إنتر ميلان ضمن لقب بطل الشتاء لكن هذا التعادل عطل انطلاقة الفريق في الصدارة.

وكان إنتر ميلان خسر في الجولة الماضية أمام ضيفه بولونيا 1 /2 ليتعثر للمباراة الثانية على التوالي

وحصد إنتر ميلان نقطة واحدة رفعت رصيده في الصدارة إلى 45 نقطة بفارق خمس نقاط عن يوفنتوس الوصيف، مقابل 20 نقطة لجنوه في المركز الثاني عشر.

وبإمكان يوفنتوس أن يضيق الخناق على إنتر ميلان في الصدارة من خلال المواجهة التي تجمعه بضيفه بروما غدا السبت.

وفشل فريقا نابولي ومونزا في استغلال الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع نابولي حامل اللقب رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع، كما رفع مونزا رصيده إلى 22 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفي المباراة الثانية، فاز فيورنتينا على تورينو بهدف نظيف أحرزه لوكا رانييري في الدقيقة 83.

ورفع فيورنتينا رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد تورينو عند 24 نقطة في المركز العاشر.





تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز