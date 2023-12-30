مانشستر سيتي يتحين الفرصة للإطاحة بليفربول المتصدر بعد تعثر أرسنال

المصدر: رويترز

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فاق ليفربول التوقعات بتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد منتصف الموسم لكن مانشستر سيتي متفائل بشأن العودة من جديد إلى سباق اللقب بعد تعثر أرسنال هذا الشهر.

ورغم أن خط وسط ليفربول رحل تقريبا بالكامل في نهاية الموسم، فإن مدربه يورجن كلوب تمكن من إعادة الأمور إلى نصابها بإعادة بناء سريعة ليخسر مباراة واحدة فقط هذا الموسم، كانت أمام توتنهام وسط جدل بشأن تقنية حكم الفيديو المساعد.

ونجا ليفربول أيضا من أزمة إصابات ليتصدر ترتيب الدوري بأفضل دفاع لكن كلوب لم يكتف بما حققه، خاصة مع توجه محمد صلاح هداف الفريق إلى كأس الأمم الأفريقية الشهر المقبل.

وقال كلوب "لدينا الكثير من الإصابات، بعض اللاعبين لم يشاركوا ولو مرة واحدة وهم لاعبون مهمون لنا، الظهيران الأيسران ليسا معنا وهذا ليس جيدا على الإطلاق.

"لكننا وجدنا طريقة للمباراة القادمة ووجدنا طريقة للتنافس، كل شيء يبدأ من الدفاع، لا نستقبل طوال الوقت حتى لا نشعر باليأس. حتى الآن الوضع جيد. من الأفضل أن تكون الأول على أن تكون السادس".

ويستضيف فريق كلوب منافسه نيوكاسل الذي يعاني مؤخرا ويحتل المركز التاسع في الترتيب بعدما حقق انتصارا واحدا فقط في آخر سبع مباريات بجميع البطولات، مع معاناة فريق المدرب إيدي هاو أيضا من عدة إصابات.

ولم يتغلب نيوكاسل على ليفربول منذ 2015، وخسر آخر خمس مباريات بين الفريقين.

وقال هاو "كانت لدينا مباراتان مؤلمتان ضد ليفربول لكن الإيجابيات من آخر مباراتين كانت أننا أدينا بشكل جيد حقا وكنا متنافسين. نحتاج إلى الاقتراب من الكمال في هذه المباراة".

* قلة الأهداف

تصدر أرسنال جدول الترتيب في عيد الميلاد للموسم الثاني على التوالي، لكنه أهدر فرصة تجاوز ليفربول المتصدر حين خسر على ملعبه أمام وست هام يونايتد أمس الخميس، بعد خمسة أيام من التعادل في أنفيلد.

وفاز فريق المدرب ميكل أرتيتا مرة واحدة في آخر أربع مباريات ليتراجع إلى المركز الثاني، وكان أحد العوامل الرئيسية لمعاناة الفريق قلة الأهداف للثلاثي الأمامي، جابرييل جيسوس وبوكايو ساكا وجابرييل مارتينيلي.

وسجل الثلاثي ثلاثة أهداف فقط في آخر خمس مباريات بالدوري على الرغم من أن أرسنال خلق العديد من الفرص خاصة على ملعبه.

وقال أرتيتا "هذه هي كرة القدم، حين يخلق الفريق هذا الكم من الفرص من الطبيعي أن تفوز بالمباريات.

"هذه هي الطريقة التي قمنا بها. ضد برايتون خلقنا الكثير من الفرص وكذلك ضد ليفربول. لكننا سجلنا الأهداف بطرق مختلفة وعلينا أن نتقدم على هذا الصعيد للفوز بالمباريات بطريقة أكثر راحة".

ومنحت سلسلة نتائج أرسنال السيئة مانشستر سيتي، المتوج مؤخرا بلقب كأس العالم للأندية وتتبقى له مباراة مؤجلة، الفرصة للتقدم والتساوي مع أرسنال في النقاط حين يستضيف شيفيلد يونايتد متذيل الترتيب السبت.

ولم يخسر سيتي على ملعب الاتحاد في آخر 18 مباراة، وعلى الرغم من تعادله في آخر ثلاث مباريات، فإنه فاز بالمباريات الست التي جمعته بشيفيلد.

ويواجه أستون فيلا، ثالث الترتيب ومفاجأة الموسم، بيرنلي المهدد بالهبوط، بينما يستضيف توتنهام الخامس فريق بورنموث الذي تألق مؤخرا وحصد 19 نقطة من آخر سبع مباريات.

ويتطلع مانشستر يونايتد لإعادة موسمه إلى المسار الصحيح حين يسافر لمواجهة نوتنجهام فورست، حيث يبدو أن تأثير المدرب الجديد نونو إسبريتو سانتو فوري إذ تغلب 3-1 على نيوكاسل يونايتد في ملعب سانت جيمس بارك منتصف الأسبوع الحالي.

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