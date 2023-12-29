ويستهام يسقط أرسنال بثنائية في عقر داره ويحرمه من استعادة قمة الدوري الإنجليزي

المصدر: د ب أ

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حسم ويستهام يونايتد (الديربي اللندني)، الذي جمعه مع مضيفه وجاره اللدود أرسنال، وحرمه من استعادة قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما تغلب عليه 2 / صفر، مساء الخميس، في المرحلة الـ19 للمسابقة.

وافتتح التشيكي توماس سوسيك التسجيل لمصلحة ويستهام بهدف مثير للجدل في الدقيقة 13، قبل أن يضيف زميله اليوناني قونسطانطينوس مافروبانوس الهدف الثاني للفريق الضيف في الدقيقة 55.

وأضاع الجزائري سعيد بن رحمة ركلة جزاء لويستهام في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وارتفع رصيد ويستهام، الذي حقق فوزه العاشر في البطولة خلال الموسم الحالي والثالث على التوالي، إلى 33 نقطة، ليتقدم للمركز السادس في ترتيب البطولة.

في المقابل، توقف رصيد أرسنال، الذي تكبد خسارته الثالثة في المسابقة هذا الموسم، عند 40 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف ليفربول (المتصدر).

وأصبح هذا هو الانتصار الثاني لويستهام على أرسنال خلال الموسم الحالي، بعدما سبق أن تغلب عليه 3 / 1 بدور الـ16 لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية في نوفمبر الماضي.

كما أصبح هذا هو الفوز الأول لويستهام على أرسنال على ملعب (الإمارات)، الذي استضاف اللقاء، في بطولة الدوري الإنجليزي، منذ التاسع من آب/أغسطس 2015، حينما انتصر بالنتيجة ذاتها أيضا.

كما يعد هذا هو الانتصار الأول الذي يحققه الاسكتلندي ديفيد مويس، مدرب ويستهام على أرسنال في معقله، بعدما سبق أن واجهه في 22 مباراة بمختلف المسابقات في ملعب الإمارات، حقق خلالها 4 تعادلات فقط وتلقى 18 خسارة.

وبدأت المباراة بهجوم مباغت من جانب ويستهام، الذي كاد أن يفتتح التسجيل في الدقائق الأولى عن طريق جيمس وارد براوس، الذي صوب تسديدة من خارج منطقة الجزاء مرت فوق العارضة.

ورد أرسنال بتسديدة عن طريق بوكايو ساكا من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الثالثة، كان لها ألفونس أريولا، حارس مرمى ويستهام، بالمرصاد، قبل أن يسدد لياندرو تروسارد من خارج المنطقة تصويبة غير متقنة في الدقيقة 11 ذهبت إلى ركلة مرمى.

وحملت الدقيقة 13 صدمة لجماهير أرسنال، بعدما تقدم ويستهام بهدف مثير للجدل عن طريق توماس سوسيك، حيث مرر جارود بوين الكرة من داخل منطقة الجزاء جهة اليسار للاعب التشيكي، المتواجد أمام المرمى الذي سدد مباشرة واضعا الكرة في الشباك.

وطالب لاعبو أرسنال بعدم احتساب الهدف بداعي خروج الكرة بكامل محيطها خارج حدود الملعب قبل أن يمررها بوين، لكن حكم المباراة أشار بصحة الهدف.

شدد أرسنال من هجماته من أجل تسجيل هدف التعادل سريعا، وأرسل جابرييل جيسوس تمريرة رائعة إلى ساكا، الذي تواجد أمام المرمى، ليحولها الأخير بضربة رأس قوية لكن أريولا تصدى لها ببراعة في الدقيقة 30.

لجأ لاعبو أرسنال للتسديد من خارج المنطقة في ظل التكتل الدفاعي لويستهام، حيث أطلق جابرييل مارتينيللي من داخل المنطقة، غير أن الكرة مرت إلى خارج الملعب، في الدقيقة 37.

وأضاع ساكا فرصة أخرى لأرسنال في الدقيقة 41، حيث تسلم تمريرة رائعة من مارتن أوديجارد، ليسدد من داخل المنطقة، لكن الكرة ارتدت من القائم الأيسر، لينتهي الشوط الأول بتقدم ويستهام 1 / صفر.

واصل أرسنال هجومه المكثف مع انطلاق الشوط الثاني، وسدد ديكلان رايس تصويبة صاروخية في الدقيقة 53 من خارج المنطقة، لكنها علت العارضة بقليل.

ووجه ويستهام ضربة أخرى ضاعفت من آلام أرسنال في اللقاء، عقب تسجيل قونسطانطينوس مافروبانوس الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 55.

وتابع مافروبانوس ركلة ركنية نفذها جيمس وارد براوس، ليحولها بضربة رأس متقنة وترتطم الكرة في باطن العارضة وتمر لداخل الشباك.

لم يستسلم لاعبو أرسنال، وواصلوا شن الهجمات على مرمى ويستهام، حيث أضاع جيسوس فرصة لتقليص الفارق في الدقيقة 58، حينما سدد من داخل المنطقة، لكن الكرة ضلت طريقها عن المرمى.

وأضاع المهاجم البرازيلي فرصة محققة في الدقيقة 65، حيث تلقى تمريرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق بوكايو ساكا، ليسدد ضربة رأس، لكن أريولا كان في الموعد.

وعاد اللاعب ذاته لتهديد مرمى ويستهام في الدقيقة التالية، حيث تسلم تمريرة عرضية من الناحية اليمنى بواسطة بن وايت، ليسدد ضربة رأس جديدة، افتقدت للدقة لتخرج إلى ركلة مرمى، فيما سدد ساكا من خارج المنطقة في الدقيقة 73 ارتدت من الدفاع، أعقبها تسديدة أخرى من أوديجارد في الدقيقة التالية، ذهبت لركلة مرمى.

وطالب ساكا بالحصول على ركلة جزاء عقب سقوطه داخل منطقة جزاء ويستهام في كرة مشتركة مع أنجيلو أوجبونا في الدقيقة 80، لكن حكم اللقاء أشار لاستمرار اللعب.

ومرت الدقائق الأخيرة على وتيرة واحدة، هجوم مكثف من أرسنال أمام تكتل دفاعي من ويستهام.

وسدد إميل سميث رو من على حدود المنطقة في الدقيقة 85، ولكنها ذهبت في منتصف المرمى ليمسكها أريولا بسهولة، فيما أرسل ساكا الكرة لداخل منطقة الجزاء وشتتها الدفاع من على القائم الأول ولكن وصلت لإدوارد نيكيتاه الذي سدد الكرة بضربة خلفية مزدوجة ولكن أمسك بها الحارس أريولا في الدقيقة 89.

وواصل حارس ويستهام تألقه، بعدما تصدى لتسديدة من خارج المنطقة بواسطة مارتن أوديجارد في الدقيقة 90، أعقبها تسديدة من ريس نيلسون في الدقيقة التالية، مرت فوق العارضة.

وعلى عكس سير اللعب، حصل ويستهام على ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت الضائع، بعدما تعرض إيميرسون بالميري للإعاقة من ديكلان رايس داخل منطقة جزاء أرسنال.

ونفذ سعيد بن رحمة الركلة، لكنه أهدرها، بعدما وضع الكرة على يسار ديفيد رايا، حارس مرمى أرسنال، الذي تصدى للكرة بنجاح، ويطلق بعدها حكم المباراة صافرة النهاية.

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