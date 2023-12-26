الفائزة بجائزة أفضل لاعبة في العالم مرتين .. بوتيياس نجمة برشلونة تخضع لجراحة في الركبة

المصدر: د ب أ

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أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم الثلاثاء أن نجمته أليكسيا بوتيياس تحتاج إلى الخضوع لجراحة لعلاج مشكلة في الركبة اليسرى.

وتعرضت بوتيياس الفائزة بجائزة أفضل لاعبة في العالم مرتين والمتوجة مع المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم للسيدات ومع برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا، لقطع في الرباط الصليبي للركبة العام الماضي وغابت عن بطولة يورو 2022.

وعادت نجمة خط وسط برشلونة قبل انطلاق كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا، وهي البطولة التي توج الماتادور الإسباني بلقبها للمرة الأولى.

وأوضح برشلونة أن "بوتيياس ستخضع غدا الأربعاء لجراحة في الركبة اليسرى ، وسيصدر النادي بيانا رسميا بمجرد انتهاء الجراحة".

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