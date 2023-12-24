ديفيد ألابا يفوز بجائزة أفضل لاعب نمساوي للمرة العاشرة في رقم قياسي غير مسبوق

المصدر: د ب أ

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توج ديفيد ألابا مدافع ريال مدريد الإسباني بجائزة لاعب العام في النمسا للمرة العاشرة في مسيرته.

وأصبح ألابا الأكثر فوزا بجائزة أفضل لاعب في العام في تاريخ النمسا، بحسب وكالة الأنباء النمساوية مساء السبت.

وانضم ألابا إلى النادي الملكي في 2021 قادما من بايرن ميونخ الألماني، وساهم في فوز فريقه بكأس ملك إسبانيا العام الماضي.

ويغيب ألابا حاليا لفترة طويلة بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وسبق لألابا الفوز بجائزة أفضل لاعب في النمسا في أعوام 2011 و2012 و2013 و2014 و2015 و2016 و2020 و2021 و2022، قبل أن يحصد الجائزة في 2023 ليصبح أفضل لاعب في تاريخ النمسا.

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