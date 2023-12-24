أول سيدة تدير مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز .. كومباني مدرب بيرنلي يشيد "باللحظة التاريخية" لإنجاز الحكمة ريبيكا ويلش

المصدر: رويترز

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هنأ فينسن كومباني مدرب بيرنلي الحكمة ريبيكا ويلش بعد أن أصبحت أول سيدة تدير مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما قادت المباراة التي انتصر فيها فريقه 2-صفر على فولهام أمس السبت.

وسجل ويلسون أودوبير وساندر بيرج هدفين في الشوط الثاني ليقودا بيرنلي للانتصار الثالث في الدوري هذا الموسم ويبعدا الفريق عن مؤخرة الترتيب.

وتحدث المدرب البلجيكي مع ويلش بعد المباراة، وعندما سُئل عن ما قاله، أوضح كومباني للصحفيين "أردت أن أهنئها لأنها لحظة كبيرة.

"بعد المباراة، من العدل أن نقول إنها لحظة تاريخية وربما يكون هناك المزيد، وأفضل شيء سيكون دائما عندما يتم الحكم على شخص ما على أساس الجدارة.

"لكن عليك أن تحصل على الفرصة الأولى وهذا هو كل شيء. لقد أحسنت وأنا سعيد لكوني جزءا من هذه اللحظة".

وكانت ويلش رائدة في مجال التحكيم النسائي، وكانت الشهر الماضي الحكم الرابع لمباراة فولهام ومانشستر يونايتد في الدوري الممتاز، وهي أول سيدة تتولى هذا الدور.

وأدرت الحكمة البالغ عمرها 40 عاما، التي تدير بانتظام مباريات دوري السوبر للسيدات، من قبل مباريات في دوري كرة القدم وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس العالم للسيدات هذا العام.

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