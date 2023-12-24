بعد أربعة أشهر من انتقاله إلى الدوري الألماني.. هاري كين يترك فندق إقامته بعد عثوره على منزل في ميونخ

المصدر: د ب أ

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عثر هاري كين الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا، أخيرا على منزل له في ميونخ، بعد أربعة أشهر من انتقاله إلى الدوري الألماني لكرة القدم عبر بوابة بايرن ميونخ.

وانتقل كين من توتنهام إلى بايرن ميونخ، في أغسطس الماضي ، لكن منذ ذلك الحين مكث هداف البوندسليجا في فندق وبقيت عائلته في إنجلترا.

ولكن عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا) كشف قائد منتخب إنجلترا عن عثوره أخيرا على منزل ، ووجه الشكر إلى موظفي الفندق على الفترة التي استضافوه خلالها.

وكتب كين "جزيل الشكر لموظفي الفندق الذين جعلوني أشعر بأنني في بيتي منذ قدومي إلى ميونخ، لقد ساهموا بشكل كبير في قدرتي على الاستقرار بشكل جيد".

وأكد "توماس مولر كان يشعر بالقلق بأن غرفتي صغيرة ، لذا حان الوقت لمغادرتها والذهاب إلى مكان خاص بي مع عائلتي".

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