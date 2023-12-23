تن هاج يتوعد عمالقة البريميرليغ: يونايتد يمكنه الفوز على أي فريق بتشكيلته الكاملة

المصدر: رويترز

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‭ ‬ قال إريك تن هاج مدرب مانشستر يونايتد إن فريقه يملك تشكيلة قادرة على الصمود في وجه أقوى فرق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وتوقع أن يستعيد فريقه سابق تألقه عندما يعود لاعبوه الغائبون من الإصابة.

ويحتل يونايتد المركز السابع بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز العشرين ويتخلف بفارق ست نقاط عن فرق المربع الذهبي بعد فشله في هز شباك الخصوم في أخر ثلاث مباريات عندما خسر أمام بورنموث وبايرن ميونيخ قبل التعادل بدون أهداف في ملعب ليفربول.

وحاليا يغيب عن تشكيلة يونايتد بسبب الإصابة كاسيميرو وليساندرو مارتينيز وميسون ماونت وتيريل مالاسيا وفيكتور ليندلوف وأماد ديالو.

وقال تن هاج للصحفيين الليلة الماضية "أعتقد أن سبب تأثير ذلك سلبا علينا هو أن هذه المشكلات جاءت في أوقات صعبة.. وكان علينا مواجهة كل ذلك.

"لكن الكل يفهم أن غياب مثل هؤلاء اللاعبين الأساسيين يؤثر سلبا على نتائج الفريق ورغم ذلك فإننا في موقف يمكننا فيه تغيير هذا الوضع وتغيير موسمنا."

وأضاف المدرب الهولندي قوله "أنا على ثقة أنه عندما يعود اللاعبون ستكون لدينا تشكيلة جيدة وقوية. ليفربول كان في صدارة الترتيب (مطلع الأسبوع الماضي) وكنا نتنافس معه.. هذا الفريق وهذه التشكيلة تكون قوية عندما يكون الجميع حاضرا ويمكننا عندها الفوز على أي فريق."

وسيحل يونايتد ضيفا على وست هام يونايتد في وقت لاحق من اليوم السبت قبل أن يستضيف أستون فيلا فريق المركز الثاني الثلاثاء المقبل.

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