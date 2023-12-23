أليسون ووكر أول امرأة تتولى الأمانة العامة للاتحاد الكندي لكرة القدم

المصدر: رويترز

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أعلن الاتحاد الكندي لكرة القدم اليوم الجمعة تعيين أليسون ووكر المسؤولة السابقة في اللجنة الأولمبية المحلية أمينة عامة له، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في الاتحاد.

وأوضح الاتحاد، الذي دخل في نزاع مع منتخبي الرجال والسيدات، أنه نظر في أمر 200 مرشح على مدار عملية بحث دامت أربعة أشهر وأن ووكر ستتولى منصبها رسميا في 22 يناير كانون الثاني المقبل.

وقالت ووكر في بيان "أنا ملتزمة بتعزيز النمو في جميع جوانب اللعبة وضمان توفير بيئة آمنة وعادلة للرياضيين للعب والمنافسة".

وأضافت "أتطلع للتعاون مع لاعبينا وفرقنا ومدربينا وشركائنا للبناء على الأسس الحالية للرياضة وإعلاء شأن الاتحاد الكندي لكرة القدم لمستويات لا سابق لها".

وكان جيسون ديفوس القائد السابق لمنتخب كندا للرجال يتولى المسؤولية بصورة مؤقتة منذ أبريل نيسان الماضي، بعد أسبوع من رحيل إيرل كوكرين عن المنصب.

وكان كوكرين أحدث مسؤول بارز يغادر الاتحاد الكندي في ظل نزاع طويل الأمد بين منتخبات الرجال والسيدات الوطنية.

وتنحى نيك بونتيس عن منصب رئيس الاتحاد الكندي في فبراير شباط وأقر بأن التغيير ضروري لحل الخلافات بين منتخبي الرجال والسيدات.

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