قبل مواجهة أرسنال غداً السبت.. جماهير ليفربول تشارك كلوب مخاوفه بشأن أجواء ملعب أنفيلد

المصدر: د ب أ

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رفضت رابطة مشجعي فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم "سبيريت أوف شانكلي" الدخول في جدال مع يورجن كلوب بعد انتقاده أجواء ملعب أنفيلد، ولكنها أعربت عن قلقها من تأثير أسعار التذاكر على ثقافة مشجعي كرة القدم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أن كلوب لم يعجب بجماهير فريقه في المباراة أمام ويستهام في دور الثمانية بكأس الرابطة منتصف الأسبوع، وطالبهم بالتخلي عن تذاكرهم إذا كانوا غير مستعدين لدعم الفريق أمام أرسنال غدا السبت.

وأكدت رابطة "سبيريت أوف شانكلي"، التي تم تأسيسها في عام 2008، أن الأجواء بين الجماهير تدعو للقلق، وأنها تجري محادثات مع النادي حول كيفية معالجة الوضع.

وذكر بيان للرابطة :" لا يوجد لدينا أي جدال مع يورجن كلوب في تسليط الضوء على القضايا المتعلقة بأجواء أنفيلد، أو عدم وجودها في بعض الأحيان".

وأضاف :" هذا أمر تناقشه جماهيرنا بشكل منتظم. إنه أساسي للنادي ولهوية أنفيلد، وشيء يحرص الأشخاص الأكثر حماسا على حمايته".

وأكد البيان :" ليس من قبيل المصادفة أن تتحدث الأندية المنافسة، والمدربون، الجماهير عن تأثير أنفيلد. نعلم جميعا مدى الخوف الذي يمكن أن تبثه الجماهير في الفرق الزائرة، وكيف يمكن أن تكون الأجواء لا مثيل لها، اسألوا برشلونة أو بوروسيا دورتموند أو مانشستر سيتي أو أرسنال في الموسم الماضي".

وأكمل البيان :" لدينا قلق بشأن قلة فرص دخول المشجعين الشباب المباريات، والاهتمام بها، والاحتفاظ بثقافة الكوب (مدرج مشجعي رابطة ليفربول) التي استمرت لفترات طويلة، وهناك مخاوف عميقة أنه يجرى إضعاف ثقافتنا من قبل عروض الشركات الأكبر، وأسعار التذاكر المرتفعة".

وأكد البيان :" نحن في حوار مستمر مع النادي لاكتشاف طرق يمكنها تحسين الوضع، وحث المزيد من الشباب على تجربة أجواء أنفيلد وخلق أفضل جو ممكن، في كل مباراة".

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