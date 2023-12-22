أرتيتا يرفع شعار التحدي لتحقيق أول انتصار مع أرسنال على ملعب أنفيلد منذ 11 عاما

المصدر: د ب أ

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رفع ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم شعار التحدي لإنهاء حظ الفريق العاثر وتحقيق الفوز في ملعب أنفيلد للمرة الأولى منذ 11 عاما.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن أرسنال يتوجه لمواجهة ليفربول غدا السبت، وهو يعلم أن الفوز فقط سيبقيه على قمة جدول ترتيب أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولكن يتعين على أرسنال أن يحقق انتصاره الأول في أنفيلد منذ سبتمبر 2012 إذا أراد تحقيق هذا، حيث حقق أرسنال وقتها الفوز بهدفين نظيفين عندما كان أرتيتا لاعبا في خط وسط الفريق.

وأمضى أرتيتا أربعة أعوام كمدرب لأرسنال وخلال تلك الفترة تمكن من الفوز على مانشستر يونايتد، وتشيلسي وتوتنهام بينما تمكن خلال هذا الموسم من الفوز على مانشستر سيتي في ملعب الإمارات.

مهمة أرتيتا التالية هي مغادرة ملعب أنفيلد ومعه ثلاث نقاط ، وقال :" فعلنا هذا في أولد ترافورد، فعلنا هذا في ستامفورد بريدج، وهناك العديد من الأماكن الأخرى، التي لم نحقق فيها الفوز لسنوات".

وأضاف:" هذ هو التحدي التالي. الذهاب هناك والفوز. إذا أردت أن تظل في القمة، يجب أن تذهب لتلك الأماكن وتفرض سيطرتك. هذا ما سنحاول فعله".

وكان أرسنال تقدم بهدفين نظيفين العام الماضي، قبل أن ينهي ليفربول المباراة بالتعادل.

وقال أرتيتا :"ستكون الأجواء رائعة".

وأضاف: "الفريقان في أفضل حالاتهما حاليا، في وضع جيد للغاية. سيكونان في وضع جيد للفوز بالمباراة. ستكون مباراة مثيرة".

وأردف :" يجب أن تلعب أفضل منهم. ستجعل الجماهير صامتة إذا هيمنت وظهرت بشكل أفضل منهم".

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