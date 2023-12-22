الإيطالي كارلوأنشيلوتي مدرب ريال مدريد يشيد بالتزام لاعبيه أمام ألافيس بالدوري الإسباني

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أشاد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب فريق ريال مدريد، بـ"الالتزام الهائل" لفريقه خلال فوزه الصعب 1 / صفر على مضيفه ديبورتيفو ألافيس، في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتحدى الريال النقص العددي في صفوفه في مباراته التي جرت في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، أمام ألافيس، بالمرحلة الـ18 للدوري الإسباني، لينقض على قمة ترتيب المسابقة.

وخاض ريال مدريد المباراة على ملعب (مينديزوروزا) في ظل معاناته من عدة غيابات مؤثرة، قبل أن تزداد الأمور صعوبة بعدما لعب بعشرة لاعبين في الشوط الثاني، عقب طرد قائده ناتشو فيرنانديز في الدقيقة 53، غير أنه حصل على النقاط الثلاث في النهاية بفضل ضربة رأس من لوكاس فاسكيز في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وصرح أنشيلوتي في مؤتمر صحفي عقب المباراة "راضون للغاية عن هذه الأمسية لأنها كانت مباراة صعبة ومعقدة، وقد فزنا بفضل الالتزام الهائل للفريق".

شدد أنشيلوتي في تصريحاته، التي نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي للريال "اللعب بعشرة لاعبين لأكثر من نصف ساعة يتطلب جهدا هائلا. ولهذا السبب استحققنا الفوز في النهاية".

وأضاف "كانت المباراة معقدة ومع خروج لاعب. اعتقد الجميع أننا سنتعثر اليوم. هذا الفريق لديه طاقة مذهلة. لقد صمدنا، لعبنا جيدا ودافعنا جيداً بعشرة لاعبين ثم حصلنا على المكافأة".

وارتفع رصيد الريال، الذي خاض مباراته الأخيرة عام 2023، إلى 35 نقطة، ليعتلي الصدارة بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه جيرونا، المتساوي معه في نفس الرصيد، الذي تعادل 1 / 1 مع مضيفه ريال بيتيس بنفس المرحلة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز