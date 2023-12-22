ردود فعل على قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن دوري السوبر

المصدر: رويترز

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فيما يلي ردود الفعل على حكم محكمة العدل الأوروبية الصادر الخميس بشأن مخالفة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) والاتحاد الدولي (الفيفا) لقانون الاتحاد الأوروبي عندما منعا تأسيس ما يسمى بدوري السوبر.

* فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد

"في ريال مدريد، نرحب بارتياح كبير بالقرار الذي اتخذته محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي والمسؤولة عن ضمان مبادئنا وقيمنا وحرياتنا.

"في الأيام المقبلة، سندرس بعناية نطاق هذا القرار، لكنني أتوقع استنتاجين لهما أهمية تاريخية كبيرة. أولا أن كرة القدم بالنسبة للأندية الأوروبية ليست ولن تكون أبدا حكرا مرة أخرى. وثانيا بداية من اليوم ستصبح الأندية سيدة مصيرها.

"باختصار، الحريات الأوروبية انتصرت مرة أخرى اليوم، وانتصرت كرة القدم وجماهيرها أيضا".

* اليويفا

"هذا الحكم لا يعني التأييد أوالمصادقة على ما يسمى "بدوري السوبر"، بل يؤكد على العجز التاريخي في إطار التفويض المسبق من اليويفا وهو الجانب الفني الذي تم الاعتراف به بالفعل ومعالجته في يونيو 2022.

"اليويفا واثق من قوة قواعده الجديدة، وعلى وجه التحديد أنها تمتثل لجميع القوانين واللوائح الأوروبية ذات الصلة".

*الفيفا

"سيحلل الفيفا الآن القرار بالتنسيق مع اليويفا وغيره من الاتحادات والأعضاء قبل الإدلاء بمزيد من التعليقات.

"تماشيا مع قواعده، يؤمن الفيفا إيمانا راسخا بالطبيعة المحددة للرياضة، بما في ذلك الهيكل الهرمي - الذي تدعمه الجدارة الرياضية - ومبادئ التوازن التنافسي والتضامن المالي."

*جياني إنفانتينو رئيس الفيفا

وقال جياني إنفانتينو رئيس الفيفا "مع فائق الاحترام لمحكمة العدل الأوروبية، فإن حكم اليوم لا يغير شيئا حقا.

"تاريخيا، قمنا بتنظيم أفضل المسابقات في العالم، وسيكون هذا هو الحال أيضا في المستقبل".

*ديفيد تيريير رئيس الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين في أوروبا

"ندعم بقوة حماية أسواق العمل والبطولات المحلية والجدارة الرياضية والنموذج الهرمي.

"نرفض أي خطط لتقويض النسيج الاجتماعي والثقافي لكرة القدم الأوروبية من جانب واحد وتهديد فرص العمل للاعبين، مثل اقتراح دوري السوبر الأوروبي".

وأضاف "أكثر من أي وقت مضى، يجب أن تعطي القرارات الجماعية الأولوية لحماية اللاعبين والمشاركة العادلة والتوظيف الآمن، وليس تقويضها.

"سنواصل السير في هذا المسار مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والشركاء المجتمعيين".

*بيرند رايشارت الرئيس التنفيذي لشركة (إيه 22) للإدارة الرياضية التي تأسست لإنشاء دوري السوبر الأوروبي

"لقد كسبنا حق المنافسة. لقد انتهى احتكار اليويفا. كرة القدم حرة. أصبحت الأندية الآن بدون أي تهدد بالعقوبات وتمتلك الحرية لتحديد مستقبلها".

* (إيه 22) بشأن تقديم اقتراح جديد لإنشاء بطولة جديدة ستقام في منتصف الأسبوع بنظام الدوري في جميع أنحاء أوروبا.

"الآن يمكن للأندية تحديد مستقبلها على المستوى الأوروبي، فإننا نتطلع إلى مزيد من التواصل مع مجموعة واسعة من الأطراف المعنية في كرة القدم لتحقيق هدف جميع المسابقات الرياضية الكبرى".

*رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز

"لا يدعم الحكم ما يطلق عليه دوري السوبر الأوروبي ويواصل الدوري الإنجليزي الممتاز رفضه لمثل هذا المفهوم".

*رابطة الأندية الأوروبية

"كرة القدم عقد اجتماعي وليس قانونيا.

"كل أصحاب المصلحة المعترف بهم .. يقفون متحدين أكثر من ذي قبل في مواجهة محاولات من بضعة أفراد يسعون لتنفيذ أجندات شخصية لتقويض الأسس والمبادئ الأساسية لكرة القدم الأوروبية".

*مانشستر يونايتد

لا نزال ملتزمين تماما بالمشاركة في مسابقات اليويفا والتعاون الإيجابي مع اليويفا والدوري الممتاز والأندية من خلال رابطة الأندية الأوروبية للتطوير المستمر للكرة الأوروبية".

‭‭‭‭*‬‬‬‬توتنهام هوتسبير

"لا نزال نتمسك بمبادئ كرة القدم الأوروبية وسنستمر في التعامل مع الأندية من خلال رابطة الأندية الأوروبية والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)".



*تشيلسي

"لدينا إيمان راسخ أنه من خلال العمل مع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز والاتحاد الإنجليزي والأندية الأوروبية الأخرى ومن خلال علاقتنا القوية مع رابطة الأندية الأوروبية ومع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والفيفا، يمكننا معا مواصلة تطوير الرياضة الأوروبية لصالح الجميع".

*باريس سان جيرمان

قال ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان "باريس سان جيرمان يرفض بشكل قاطع ما يطلق عليه دوري السوبر الأوروبي، كما كان عليه الحال منذ اليوم الأول وسيظل كذلك دائما.

"كمؤسسة أوروبية فخورة، يدعم باريس سان جيرمان مبادئ النموذج الرياضي الأوروبي... ويعمل مع جميع أصحاب المصلحة المعترف بهم في كرة القدم الأوروبية - والأهم من ذلك بالنسبة للجماهير واللاعبين".

*برشلونة

"باعتبارنا أحد الأندية التي تقود مشروع دوري السوبر، يشعر برشلونة أن الحكم يمهد الطريق لمسابقة كرة قدم جديدة للنخبة في أوروبا من خلال معارضة احتكار عالم كرة القدم وبدء مناقشات جديدة حول المسار الذي ستسلكه المسابقات الأوروبية في المستقبل".

* خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني

"إنهم (يحتفلون) بالفعل كما حذرتهم. لقد كانوا دائما قادرين على تنظيم مسابقات خارج اليويفا والفيفا وهذا لا يمكن منعه، المشكلة هي شروطهم ليكونوا ضمن اليويفا والفيفا.

"تقول محكمة العدل الأوروبية إن قواعد قبول المسابقات الخاصة بالفيفا واليويفا تتسم بالشفافية، لكنها لا تنص على أنه ينبغي عليهما قبول دوري السوبر. على العكس من ذلك، تشير إلى أن معايير قبول المسابقات يجب أن تكون شفافة وموضوعية وغير تمييزية.المبادئ التي تتعارض تماما مع فكرة دوري السوبر".

*رابطة مشجعي كرة القدم في إنجلترا

قال كيفن مايلز الرئيس التنفيذي لرابطة مشجعي كرة القدم الانجليزية "لا يوجد مكان لدوري سوبر غير مدروس.

"أوضح المشجعون واللاعبون والأندية بالفعل أنهم لا يريدون منافسة محاكاة بعناية، فنحن جميعا نريد أن نشهد القضاء على دوري الزومبي الأوروبي.

"بينما تستمر الجثث في التلاعب بالمحاكم الأوروبية، لن ينضم أي فريق إنجليزي.

"ستمنع الهيئة التنظيمية المستقلة القادمة أي ناد من المنافسة في المسابقات المحلية إذا انضم إلى دوري السوبر الانفصالي".

*كونراد وايسك، رئيس قسم التحليل الرياضي في جلوبال داتا

"حكم محكمة العدل الأوروبية بأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والفيفا منعا المنافسة من خلال الحظر الفعلي للدوري السوبر سيشجع أمثال فلورنتينو بيريز وخوان لابورتا على المضي قدما في خطة دوري السوبر".

وأضاف "نظرا لعدم رغبتهم في التضحية بمراكزهم المهيمنة في السوق محليا من أجل خلق منتج أكثر تنافسية، وهو ما سيؤدي بدوره إلى ارتفاع قيمة الحقوق الإعلامية، فإن أمثال ريال مدريد وبرشلونة سيرون في حكم محكمة العدل الأوروبية فرصة لإثراء أنفسهم وزيادة اختلال التوازن في منظومة كرة القدم وايجاد واقع تجاري جديد لهذه الرياضة".

*دوري الدرجة الأولى الإيطالي

"يؤكد الدوري الإيطالي على أهمية البطولة الوطنية وجماهيرها، وتأمل أن تشهد التطورات اللاحقة مشاركة كاملة من بطولات الدوري والأندية".

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