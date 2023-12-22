رئيس الفيفا ينعى ضحايا فريق مولودية البيض الجزائري

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حرص السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، على تقدم التعزية لأسر وعائلات الحادث المروع لفريق مولودية البيض الجزائري، الذي تعرضت حافلته لحادث سير مميت ببلدة السوقر بولاية تيارت غربي الجزائر الأربعاء.

وقال رئيس فيفا عبر حسابه بموقع أنستغرام الخميس "بالنيابة عن مجتمع كرة القدم الدولي برمته أود أن أقدم أفضل خالص العزاء لعائلات وأقارب الأشخاص الذين فقدوا حياتهم في حادث طريق مروع، ومن بينهم لاعبون وأعضاء في الجهاز الفني لفريق مولودية البيض الجزائري."

وأضاف:"أفكارنا وصلواتنا ودعواتنا من أجل الضحايا وجميع المصابين، ولجميع أعضاء الاتحاد الجزائري لكرة القدم والجزائر ككل".

وتسبب حادث انقلاب الحافلة التي كانت في طريقها لولاية تيزي وزو استعدادا للمباراة التي كانت ستجمع بين مولودية البيض ومضيفه شبيبة القبائل، الجمعة، ضمن منافسات الجولة 11 من مسابقة دوري المحترفين، في وفاة حارس مرمى الفريق زكرياء يوزياني، والمدرب المساعد خالد مفتاح، إلى جانب بعض الاصابات الطفيفة بين لاعبي وإداريي الفريق الذين غادروا كلهم المستشفى.

يذكر أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم قرر تعليق كل المنافسات الكروية التي كانت مقررة يومي الجمعة والسبت، إلى إشعار آخر، على خلفية هذا الحادث المأساوي.

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