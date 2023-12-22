ماذا يعني الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية بشأن دوري السوبر؟

المصدر: رويترز

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قضت محكمة العدل الأوروبية الخميس بأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) والاتحاد الدولي (الفيفا) انتهكا قانون الاتحاد الأوروبي عندما منعا 12 ناديا من تشكيل دوري السوبر الأوروبي.

* ما هو دوري السوبر الأوروبي؟

أعلن ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس بالإضافة إلى تسعة أندية أوروبية كبرى أخرى عن اطلاق دوري السوبر الانفصالي، وهو بطولة مغلقة، في أبريل 2021.

وساعدت شركة (إيه 22) للتطوير الرياضي في إنشاء دوري السوبر.

لكن هذه الخطوة انهارت في غضون 48 ساعة بعد احتجاجات الجماهير والحكومات واللاعبين التي أجبرت مانشستر يونايتد وليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي وتوتنهام هوتسبير وأرسنال وميلان وإنتر ميلان وأتليتيكو مدريد على الانسحاب.

* ما هي القضية المرفوعة من دوري السوبر ضد اليويفا؟

وقال بيرند رايشارت، الرئيس التنفيذي لشركة (إيه 22) للتطوير الرياضي إن دوري السوبر يريد كسر ما وصفه باحتكار المسابقات التي يديرها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الذي ينظم المسابقات الأوروبية منذ ما يقرب من 70 عاما ويرى أن دوري السوبر يمثل تهديدا كبيرا له.

وعندما تم تهديد الأندية المنشقة بالعقوبات، توجه دوري السوبر إلى المحكمة مدعيا أن اليويفا والفيفا يتمتعان بمركز احتكاري وهو ما يمثل انتهاكا لقانون المنافسة وحرية الحركة الخاص بالاتحاد الأوروبي.

وعلى الرغم من انسحاب تسعة أندية، لا تزال الأندية الثلاثة وهي ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، تأمل في إعادة إطلاق دوري السوبر. ومع ذلك، اختار يوفنتوس الانسحاب في وقت سابق من هذا العام عندما تغير مجلس إدارة النادي الإيطالي.

ورفع ريال وبرشلونة القضية إلى محكمة إسبانية، والتي طلبت فيما بعد التوجيه من محكمة العدل الأوروبية ومقرها لوكسمبورج.

* ما هو حكم محكمة العدل الأوروبية؟

قالت المحكمة إن اليويفا والفيفا انتهكا قانون الاتحاد الأوروبي من خلال منع تشكيل دوري السوبر وأنهما أساءا استخدام مركزهما المهيمن على المنافسات من خلال منع الأندية من المنافسة في دوري السوبر.

وأضافت المحكمة ان تنظيم وادارة المسابقات الرياضية لا يشكل انتهاكا لقانون المنافسة في الاتحاد الأوروبي، وأن الاتحادات الرياضية يمكنها رفض وصول أطراف ثالثة إلى السوق، ولكن فقط إذا كان الرفض مبررا بأهداف حقيقية.

وأضافت المحكمة أنه في الوقت الحالي "لا يوجد إطار لقواعد الفيفا واليويفا لضمان أنها شفافة وموضوعية وغير تمييزية ومتناسبة".

وقال حكم المحكمة إنه يتعين على الاتحادين "الامتثال لقواعد المنافسة واحترام حرية التنقل" مضيفا أن قواعدهما بشأن الموافقة والرقابة والعقوبات ترقى إلى قيود غير مبررة على حرية تقديم الخدمات.

وقالت المحكمة "لاحظت المحكمة أن تنظيم مسابقات كرة القدم بين الأندية واستغلال الحقوق الإعلامية، هي بشكل واضح، أنشطة اقتصادية.

"لذلك يجب عليهما (اليويفا والفيفا) الالتزام بقواعد المنافسة واحترام حرية التنقل".

ومع ذلك، قالت المحكمة إن الحكم لا يعني بالضرورة أنه يجب الموافقة على مشروع دوري السوبر.

وسيكون الأمر متروكا للمحكمة الإسبانية لتقرره.

وفي هذه الحالة، فسرت محكمة العدل الأوروبية فقط قانون الاتحاد الأوروبي أو مدى صلاحية قانون الاتحاد الأوروبي للتطبيق في هذه الحالة، لكنها لم تبت في النزاع بنفسها.

* ماذا يعني الحكم بالنسبة لكرة القدم؟

يعني الحكم أن الأندية الأوروبية يمكنها الانضمام إلى دوري قاري آخر، دون التهديد بفرض عقوبات عليها، بدلا من اللعب في المسابقات التي يديرها اليويفا فقط.

وبعد فترة وجيزة من صدور الحكم، أصدرت شركة (إيه 22) للتطوير الرياضي اقتراحا آخر لمسابقات جديدة حيث يلعب 64 فريقا للرجال و32 فريقا للسيدات مباريات في منتصف الأسبوع بنظام الدوري في جميع أنحاء أوروبا.

وعلى الرغم من أن المشروع المبدئي لدوري السوبر كان منافسة مغلقة، إلا أن المشروع الجديد سيشهد مشاركة الأندية على أساس الجدارة الرياضية مع عدم وجود مشاركين يضمنون مواقعهم بشكل دائم. وستبقى الأندية أيضا مشاركة في بطولات الدوري المحلية الخاصة بها.

ومع ذلك، ليس هناك ما يضمن أن أندية دوري السوبر ستشترك في المسابقة الجديدة.

وبعد شهرين من انسحاب الأندية الإنجليزية الستة من المشروع في 2021، قالت إنها ستدفع مجتمعة 22 مليون جنيه إسترليني (27.78 مليون دولار) "كبادرة حسن نية".

وستواجه تلك الأندية خصما قدره 30 نقطة إذا حاولوا القيام بخطوة مماثلة في المستقبل، بينما قالت رابطة دوري السوبر أيضا إنه سيتم تغريم كل منهم 25 مليون جنيه إسترليني إذا حاولوا الانفصال مرة أخرى.

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