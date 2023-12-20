النجم الساحلي ينجو من الهزيمة في الوقت القاتل أمام الهلال في دوري أبطال أفريقيا

المصدر: رويترز

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سجل النجم الساحلي هدفا قرب النهاية ليتعادل 1-1 مع مضيفه الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم في مدينة دار السلام بتنزانيا الثلاثاء.

ورفع النجم الساحلي رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث للمجموعة الثالثة متقدما بفارق الأهداف على الهلال الأخير.

ويتصدر بترو أتليتيكو المجموعة وله ثماني نقاط بعدما تعادل سلبيا مع الترجي التونسي الثاني وله خمس نقاط بعد أربع جولات لدور المجموعات.

ومنح بابي عبده نداي التقدم إلى الهلال في الوقت بدل الضائع بضربة رأس بعد تمريرة عرضية من ستيفن إيبولا.

وبدا أن الهلال في طريقه للفوز قبل أن يدرك البديل صالح برهومي التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة بتسديدة في الزاوية اليسرى بعد تمريرة من أصيل الجزيري من داخل منطقة الجزاء.

وظن الهلال أنه تقدم في النتيجة في الدقيقة 34 بهدف من ولي الدين خضر لكن الحكم لم يحتسبه لوجود مخالفة في بداية الهجمة قبل أن يلغي هدفا آخر له.

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