بعد اعتداء رئيس نادٍ على حكم.. حدث غريب آخر بالدوري التركي

المصدر: رويترز

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بعد تعرض الحكم التركي خليل أوموت ميلر للكمة في وجهه بعدما انتهت مباراة كرة قدم كان يحكمها بين نادي "أنقرة غوجو" و "ريزه سبور" شهد الدوري التركي الممتاز ،الثلاثاء، انسحاب إسطنبول سبور من الملعب احتجاجا على قرار تحكيمي في مباراته أمام طرابزون سبور.

وسجل تريزيغيه الهدف الاول لطرابزون في الدقيقة 11 بمتابعة للكرة من أمام المرمى بعد ركلة ركنية، ثم تعادل فريق إسطنبول في الدقيقة 39 عن طريق معمر ساريكايا.

وسجل طرابزون هدفا ليتقدم 2-1 عن طريق بول أونواتشو بعد أن طالب إسطنبول بركلة جزاء قبلها عقب لعبة مشتركة بين فلوريان لوشاي وباتيستا مندي سقط على إثرها لاعب إسطنبول على الأرض.

وأصدر أكمل فائق ساريالي أوغلو رئيس نادي إسطنبول سبور تعليمات للفريق بالانسحاب من الملعب وتوقفت المباراة في الدقيقة 74.

وظهر التردد على بعض لاعبي إسطنبول في مغادرة الملعب قبل الانسحاب من المباراة.

وقال عبد الله أفجي مدرب طرابزون سبور "إنه يوم حزين لكرة القدم. سننتظر قرار اتحاد كرة القدم من الآن فصاعدا". ووقع الحادث في اليوم الأول لاستئناف المباريات بعد توقف دام أسبوعا بعد أن نزل فاروق قوجة رئيس نادي أنقرة جوجو المنافس في دوري الأضواء إلى أرض الملعب الأسبوع الماضي ولكم حكما.

وفرض الاتحاد التركي لكرة القدم إيقافا دائما على قوجة الذي تم اعتقاله في اليوم التالي للمباراة.

كما فرض مجلس إدارة الاتحاد التركي غرامة مالية على أنقرة جوجو قدرها مليونا ليرة (69 ألف دولار) وسيلعب خمس مباريات على أرضه بدون جماهير .

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