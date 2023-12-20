مانشستر سيتي يهزم أوروا الياباني بثلاثية ويبلغ نهائي مونديال الأندية

المصدر: د ب أ

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تأهل مانشستر سيتي الإنجليزي إلى نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على أوروا ريدز الياباني 3 / صفر، الثلاثاء، في الدور قبل النهائي من البطولة المقامة حاليا في جدة السعودية.

وسجل ماريوس هوبيرتون لاعب أوروا ريدز هدف تقدم مانشستر سيتي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، قبل أن يضيف ماتيو كوفاسيتش الهدف الثاني في الدقيقة 52.

وفي الدقيقة 59 سجل برناردو سيلفا الهدف الثالث لمانشستر سيتي.

وسيواجه سيتي في نهائي البطولة، فريق فلومينينسي البرازيلي الذي تأهل للدور ذاته بعد الفوز على الأهلي المصري 2 /صفر الاثنين، ضمن منافسات الدور قبل النهائي.



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