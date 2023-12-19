موقف بيراميدز يتعقد في دوري أبطال أفريقيا بالخسارة أمام صن داونز

المصدر: رويترز

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تعقد موقف بيراميدز المصري في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بخسارته 1-صفر أمام ضيفه ماميلودي صن داونز الثلاثاء.

وتقدم بطل جنوب أفريقيا لصدارة المجموعة الأولى وله سبع نقاط متقدما بفارق الأهداف على مازيمبي من الكونجو الديمقراطية الذي فاز 2-صفر على نواذيبو اليوم.

وتجمد رصيد بيراميدز عند أربع نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف عن ممثل موريتانيا الذي يتذيل الترتيب.

وسجل تيبوهو موكوينا هدف اللقاء الوحيد بتسديدة منخفضة من حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 17.

وأهدر فيستون مايلي فرصة التعادل بعد تمريرة رائعة من وليد الكرتي جعلته ينفرد بالحارس رونوين وليامز الذي تصدى لتسديدته من مدى قريب.

وحاول صاحب الأرض العودة في الشوط الثاني لكن فريق المدرب رولاني موكوينا نجح في الخروج بالنقاط الثلاث ليعوض تعادله مع بيراميدز في الجولة الماضية.

وقال المدرب موكوينا بعد اللقاء "بيراميدز فريق قوي جدا لكننا نجحنا في الفوز في النهاية.

"فخور بلاعبي فريقي وكنا نلعب بطريقة حذرة. لقد قدموا أداء قويا والفوز جاء بعد لقاء صعب استحوذنا فيه على أغلب مجريات اللقاء.

"مباراة اليوم مهمة في مسيرة الفريق لكننا لم نحسم التأهل بعد. بيراميدز لا يزال لديه حظوظ (في البطولة) وعلينا الاستمرار في الفوز".

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