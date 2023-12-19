تشافي يكشف فرص برشلونة في الفوز بالدوري الإسباني

المصدر: د ب أ

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يثق تشافي هرنانديز مدرب برشلونة في قدرة فريقه على تقليص فارق النقاط مع متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، مؤكدا على ضرورة تجنب الأخطاء.

ويتخلف برشلونة حامل اللقب الموسم الماضي بتسع نقاط عن جيرونا المتصدر، بعد فوز وحيد في آخر أربع مباريات في المسابقة.

كما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن برشلونة يحتل حاليا المركز الثالث متخلفا بفارق سبع نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني بينما يعتلي جيرونا القمة.

وقال تشافي في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء "القناعة مهمة للغاية بقدرتنا على التعويض وتصحيح الأخطاء تحدد مسارنا هذا الموسم لنكون قادرين على المنافسة في جميع المسابقات".

أضاف "نعم أرى أن فارق النقاط قابل للتعويض لكن بالطبع علينا أن نكون قادرين على المنافسة بدلا من أن نفشل بأنفسنا، لأن أخطاءنا تكلفنا كثيرا".

وكان برشلونة تعادل مع فالنسيا 1/1 في مباراته الأخيرة، وتشير كل التوقعات إلى إمكانية عودته لسكة الانتصارات عندما يستضيف ألميريا متذيل الترتيب غدا الأربعاء، والذي لم يفز بعد بأي مباراة في أول 17 جولة.

واصل تشافي "مباراة ألميريا مهمة جدا بالنسبة لنا، نحتاج للفوز لاستعادة الثقة، والإيمان بقدرتنا على مواصلة المنافسة".

استطرد "لا تزال لدينا فرصة رقمية للفوز بلقب الدوري لقد أصبحت الأمور أكثر صعوبة، لكن علينا أن نسير خطوة بخطوة ومواجهة ألميريا غدا خطوة مهمة".

تابع "نقدم أداء جيدا ولكننا بحاجة للفوز بالمباريات ونحتاج أيضا دعم جماهيرنا وتقديم الأداء المثالي الذي نفتقده".

في سياق آخر علق تشافي هرنانديز عن الوقوع في مواجهة نابولي الإيطالي بقرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ويعاني نابولي مثل برشلونة في الدفاع عن لقب الدوري الإيطالي الذي توج به في الموسم الماضي.

وأتم تشافي تصريحاته " سنواجه بطل إيطاليا الحالي وأعتقد أن المباراة ستكون صعبة، وفرصتنا 50% لأن نابولي يعيش نفس وضعنا".

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