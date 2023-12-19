ماذا قال لاعبو الأهلي المصري بعد الخسارة أمام فلومينينسي بمونديال الأندية؟

المصدر: د ب أ

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ساد الحزن وجوه لاعبي الأهلي المصري أثناء حديثهم للإعلام عقب نهاية مباراة أمام فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية بجدة والتي حسمها الفريق البرازيلي بالفوز 2 /صفر.

وقال مدافع الأهلي محمد عبدالمنعم إن الفريق قدم مباراة كبيرة لاسيما في الشوط الأول، لكنه أهدر العديد من الفرص التي كانت ستغير مجرى المباراة.

وأضاف عبدالمنعم أن الأهلي تراجع في الشوط الثاني وهو ما منح الفريق البرازيلي الفرصة للتقدم، لافتًا إلى أن الأهلي فرط في فرصة تاريخية للتأهل إلى النهائي لأول مرة.

من جانبه قال لاعب الاهلي إمام عاشور: "قدمنا أفضل ما لدينا من أجل التأهل إلى النهائي ولكن لم نوفق في العديد من الفرص التي سنحت لنا".

وأضاف عاشور أن الأهلي سيغلق المباراة استعدادًا لمباراة تحديد المركز الثالث من أجل الفوز ببرونزية جديدة للنادي".

وأوضح طاهر محمد لاعب الأهلي "اللاعبون تحدثوا كثيرا قبل المباراة عن مواجهة فلومينينسي وأنها حياة أو موت لأننا كنا نتمنى أن نحقق إنجازا تاريخيا بالتأهل للنهائي لأول مرة".

وتابع "أهدرنا الفرص وافتقدنا التركيز وتنتظرنا مباراة جديدة يوم الجمعة".

وأشار "في العام الماضي لم نحقق شيئا واكتفينا بالمركز الرابع وأعتقد أن هذا العام نستحق ميدالية لأننا قدمنا مباريات كبيرة وربنا لن يهدر تعبنا".

كما تحدث محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي بعد المباراة وقال "غاب التوفيق عنا وأهدرنا أربع فرص في الشوط الأول ومثلها في الشوط الثاني وكان غياب التوفيق مشكلة كبيرة".

وأضاف "الفريق البرازيلي أهدر أيضا بعض المحاولات وركلة الجزاء فتحت المباراة بعدما كنا مسيطرين تماما".

وختم الشناوي حديثه بالقول "لم نقصر لكننا استعجلنا بعد استقبال مرمانا الهدف الأول وكان من المفترض أن نكون أهدأ... أشكر الجمهور وأقدر حزنهم ولكن ننتظر مساندتهم لأنهم صنعوا أجواء رائعة".

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