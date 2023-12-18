ريال مدريد يهزم فياريال برباعية وينتزع صدارة الدوري الإسباني مؤقتا

المصدر: د ب أ

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انتزع ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم مؤقتا، وذلك عقب فوزه على ضيفه فياريال 4 /1، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 17 من المسابقة.

وتقدم الريال عن طريق جود بلينجهام في الدقيقة 25، قبل أن يضيف رودريجو الهدف الثاني في الدقيقة 37.

وفي الدقيقة 54 سجل خوسيه لويس موراليس الهدف الوحيد لفياريال، فيما أضاف براهيم دياز الهدف الثالث للريال في الدقيقة 64.

وفي الدقيقة 68 سجل لوكا مودريتش الهدف الرابع لريال مدريد.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 42 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطة عن جيرونا الذي يلعب في وقت لاحق من اليوم الاثنين مع ضيفه ديبورتيفو ألافيس.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد فياريال عند 16 نقطة في المركز الرابع عشر.



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