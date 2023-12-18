ثنائية كين تقود بايرن ميونيخ للفوز على شتوتجارت وتقليص الفارق مع ليفركوزن المتصدر

المصدر: رويترز

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سجل هاري كين هداف دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم هدفا في كل شوط ليقود بايرن ميونيخ للفوز 3-صفر على شتوتجارت الأحد ويقلص الفارق مع باير ليفركوزن المتصدر إلى أربع نقاط وله مباراة مؤجلة.

وأحرز قائد منتخب إنجلترا، صاحب أكبر صفقة انتقال في الدوري الألماني على الإطلاق بعدما انضم للفريق مقابل 100 مليون يورو (108.94 مليون دولار) قادما من توتنهام هذا الموسم، 20 هدفا في 14 مباراة بالدوري حتى الآن.

وهو ثالث لاعب فقط في تاريخ الدوري يصل إلى هذا الرقم في منتصف الموسم أو قبله.

ورغم سلسلة الإصابات بالإضافة لغياب الثنائي يوزوا كيميش وليون جوريتسكا في اللحظات الأخيرة بسبب المرض، حصد بايرن النقاط الثلاث ليصل إلى 35 نقطة وله مباراة مؤجلة. ويتصدر ليفركوزن جدول الترتيب برصيد 39 نقطة بعد فوزه 3-صفر على ضيفه أينتراخت فرانكفورت في وقت سابق الأحد.

وسيتوقف الدوري بعد مباريات الجولة المقبلة ثم يستأنف في 12 يناير كانون الثاني المقبل.

ودخل بايرن المباراة بهدف التعافي والتعويض بعد خسارته المفاجئة 5-1 الجولة الماضية أمام أينتراخت فرانكفورت، واحتاج إلى دقيقتين فقط للتسجيل عن طريق كين الذي وضع الكرة في المرمى اثر تمريرة ليروي ساني.

وسيطر الفريق البافاري على المباراة بأكملها وأهدر العديد من الفرص في ظل ضغط شديد على ألكسندر نوبل حارس شتوتجارت طوال المباراة.

وضاعف كين النتيجة في الدقيقة 55 بعد تركه دون رقابة ليضع الكرة في الشباك بضربة رأس اثر تمريرة عرضية من اللاعب الشاب ألكسندر بافلوفيتش.

وبعد ثماني دقائق، سجل أصحاب الأرض الهدف الثالث بضربة رأس من كيم مين-جاي غيرت اتجاهها لتصطدم بنوبل وتسكن الشباك لتقضي على آمال شتوتجارت في العودة في آخر مباراة لبايرن على أرضه هذا العام.

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