استقرار حالة قائد لوتون تاون بعد تعرضه لسكتة قلبية خلال المواجهة أمام بورنموث

المصدر: د ب أ

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استقرت حالة توم لوكير قائد فريق لوتون تاون بعد تعرضه لسكتة قلبية داخل استاد فيتاليتي خلال المواجهة أمام بورنموث أمس السبت بالدوري الإنجليزي الممتاز التي تم إلغاؤها نتيجة لذلك.

وأوضح لوتون تاون في بيان اليوم الأحد أن لوكير /29 عاما/ بدأ يستجيب للعلاج من قبل نقله إلى المستشفى.

وأضاف البيان "جهازنا الطبي أكد أن القائد لوكير عانى من سكتة قلبية داخل الملعب ، لكنه استجاب للعلاج في ذلك الوقت قبل نقله إلى خارج الملعب على محفة".

وأضاف البيان "لقد تلقى المزيد من العلاج داخل الملعب، وهو ما نشكر عليه الجهاز الطبي للفريقين، جرى نقل توم إلى المستشفى ، حيث يمكننا أن نؤكد للمشجعين أنه في حالة مستقرة ويخضع حاليا لمزيد من الفحوصات الطبية وسط مساندة عائلته".

وأكد البيان "نود أن نشكر الجميع على مساندتهم وقلقهم ورسائل الحب".

وألغيت مباراة بورنموث مع لوتون تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد تعرض توم لوكير قائد لوتون تاون للانهيار في الشوط الثاني.

وغادر الفريقان أرض الملعب أثناء تلقي لوكير العلاج لحوالي سبع دقائق في استاد فيتاليتي.

وجرى نقل لوكير /29 عاما/ على محفة بينما كانت النتيجة تشير إلى التعادل 1 /1 حيث قرر الحكم سيمون هوبر حينها إلغاء المباراة في الدقيقة 65.

وكتبت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز "قلوبنا مع تومي لوكير وجميع اللاعبين الذين شاركوا في مباراة اليوم".

وسقط مدافع منتخب ويلز على أرض الملعب دون تدخل من أي لاعب، وانتبه اللاعبون لما حدث وسارعوا في طلب المساعدة، ليركض روب إدواردز مدرب لوتون باتجاه أرض الملعب.

وكان لوكير تعرض للانهيار خلال فوز لوتون على كوفنتري في نهائيات الدور الفاصل بدوري البطولة الإنجليزية على استاد ويمبلي في مايو الماضي، وجرى نقله إلى المستشفى من أجل الخضوع لفحوصات طبية.



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