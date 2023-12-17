مرشح لتدريب المنتخب البرازيلي الأول..أنشيلوتي لا يتعجل توقيع عقد جديد مع ريال مدريد

المصدر: رويترز

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قال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إن لديه ما يكفي من الوقت لاتخاذ قرار فيما يتصل بعقده مع النادي الملكي رغم الكثير من التكهنات والتوقعات التي رشحته لتولي تدريب المنتخب البرازيلي الأول.

وينتهي عقد أنشيلوتي الحالي مع ريال مدريد في نهاية هذا الموسم وقال إدنالدو رودريجيز الرئيس السابق للاتحاد البرازيلي لكرة القدم إن المدرب الإيطالي أنشيلوتي (64 عاما) هو المرشح المفضل لقيادة الجهاز الفني للمنتخب البرازيلي خلفا لتيتي الذي استقال بعد خروج البرازيل من دور الثمانية في كأس العالم 2022 في قطر.

وردا على سؤال عن إمكانية حصوله على عقد جديد من ريال مدريد كهدية بمناسبة عيد الميلاد قال أنشيلوتي "لقد حصلت بالفعل على هديتي وهي الاستمرار هنا كمدرب لريال مدريد وهذا هو الشيء الأهم.

"وكما قلت سلفا فإنه لا يزال أمامنا وقت للتفكير (في تمديد العقد)."

وأضاف أنشيلوتي قبل مباراة فريقه في ملعبه في مواجهة فياريال في وقت لاحق اليوم الأحد "لكن بالنسبة للهدايا يمكن للاعبي فريقي منحي هدية غدا (اليوم الأحد) بالفوز في المباراة. الشيء الأهم الذي أريده هو إنهاء العام الحالي بصورة جيدة بالفوز بالمباراتين المتبقيتين ومن ثم يمكننا أن نقضي عيد الميلاد في هدوء."

ويحتل ريال مدريد المركز الثالي بين فرق الدوري الإسباني ويتطلع للتقدم وتجاوز جيرونا واحتلال صدارة القائمة مؤقتا بالفوز على فياريال الذي يحتل المركز 14 بين فرق البطولة العشرين.

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