برشلونة يواصل نزيف النقاط ويتعادل مع فالنسيا في الدوري الإسباني

المصدر: د ب أ

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واصل فريق برشلونة ترنحه بالتعادل مع مضيفه فالنسيا بنتيجة 1 / 1 مساء السبت في إطار الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

تقدم برشلونة بهدف سجله جواو فيليكس في الدقيقة 56، وأدرك هوجو جيامون التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 70.

ورفع الفريق الكتالوني رصيده إلى 35 نقطة لينفرد بالمركز الثالث ولكنه أضاع فرصة الابتعاد أكثر عن أتلتيكو مدريد (34 نقطة) الذي خسر أمام أتلتيك بيلباو بنتيجة صفر / 2 في نفس الجولة.

تواصلت معاناة برشلونة أيضا بعد خسارته في المباراتين الماضيتين أمام جيرونا بنتيجة 2 / 4 في الدوري ثم أنتويرب البلجيكي 2 / 3 في دوري أبطال أوروبا.

أما فالنسيا فقد رفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز العاشر، وبقى بلا فوز في آخر 5 جولات حيث اكتفى بتعادلين وثلاث هزائم.

وفي لقاءات أخرى أقيمت السبت، فاز سيلتا فيجو على غرناطة 1 / صفر، بينما عاد خيتافي من ملعب إشبيلية بفوز كبير بنتيجة 3 / صفر.



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