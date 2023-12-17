أوسيمن يقود نابولي للفوز على كالياري والتقدم للمركز الرابع في الدوري الإيطالي

المصدر: رويترز

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ساعد هدفان سجلهما فيكتور أوسيمن وخفيتشا كفاراتسخيليا فريق نابولي للفوز 2-1 على ضيفه كالياري المتواضع في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم السبت ليتقدم حامل اللقب مؤقتا إلى المركز الرابع.

وتقدم نابولي، الذي يعاني على أرضه هذا الموسم مكتفيا بحصوله على نقطة واحدة في اخر اربع مباريات على استاد دييجو أرماندو مارادونا الخاص به في الدوري، مركزين ليصبح الرابع برصيد 27 نقطة من 16 مباراة.

ويتراجع الفريق بفارق 11 نقطة عن إنتر ميلان المتصدر الذي يحل ضيفا على لاتسيو الذي يقع في منتصف الجدول غدا الأحد. ويتقدم نابولي بنقطتين على روما صاحب المركز الخامس الذي سيلاقي بولونيا غدا أيضا.

وقال والتر ماتساري مدرب نابولي لمنصة دازون "كان فوزا مهما للغاية بالنسبة لنا، وكنا بحاجة لانطلاقة جديدة.

"كان علينا الحصول على ثلاث نقاط، وإلا لكانت هناك آلية سيئة ستغلب على أداء الفريق لأن الفائز بالدوري، في لحظة مثل هذه بعد عدة هزائم على أرضه ... سيصبح على المحك وقتها".

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن بداية المباراة تأخرت لمدة 30 دقيقة بسبب الرياح القوية التي أبطأت دخول الجماهير في بعض القطاعات بينما قام المسؤولون بفحص سقف الاستاد لأسباب تتعلق بالسلامة.

وسدد أمير رحماني مدافع نابولي في القائم من ضربة رأس في أقرب فرصة لأصحاب الأرض في الشوط الأول وذلك قبل مرور نصف ساعة بقليل، مع فشل فريق المدرب ماتساري في الاستفادة من هيمنته المبكرة ليستمر التعادل خلال الشوط الأول.

وافتتح أوسيمن التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 69 بعد أن حول سيموني سكوفيت حارس كالياري الكرة التي لعبها المهاجم النيجيري برأسه نحو القائم لترتد إلى داخل الشباك بعدها.

وسجل المهاجم النيجيري، الذي نال جائزة أفضل لاعب أفريقي يوم الاثنين الماضي، سبعة أهداف في الدوري الإيطالي هذا الموسم حتى الآن وكان من الممكن أن يسجل المزيد لولا الإصابة الأخيرة في عضلات الفخذ الخلفية التي أبعدته عن الملاعب لأكثر من شهر.

وأدرك ليوناردو بافوليتي مهاجم كالياري التعادل لفريقه بعدها بثلاث دقائق من مسافة قريبة.

لكن كفاراتسخيليا أعاد التقدم لنابولي بعد أن سيطر أوسيمن على الكرة بشكل رائع وهيأ الكرة له ليسدد اللاعب الجورجي في القائم لترتد إليه الكرة ليودعها الشباك قبل 15 دقيقة على نهاية المباراة.

واعتقد الجناح ماتيو بوليتانو أنه جعل النتيجة 3-1 بتسديدة منخفضة من خارج منطقة الجزاء بعدها بقليل، لكن تم إلغاء هدفه بداعي التسلل.

ويحتل كالياري، الذي فاز مرة واحدة على نابولي في اخر 24 مباراة جمعت بينهما في الدوري المحلي، المركز السادس عشر برصيد 13 نقطة.

وقال المدرب كلاوديو رانييري الذي ساعد كالياري في يونيو الماضي على العودة لدوري الدرجة الأولى بعد غياب دام عاما "رغبة ومكمن قوة لاعبي فريقي تتمثل في رغبتهم في إنقاذ أنفسهم.

"سينتهي عملي عندما أنقذ هذا الفريق".

وفاز كالياري بثلاث مباريات فقط في الدوري هذا الموسم حتى الآن ويتقدم حاليا بنقطة واحدة فوق منطقة الهبوط.

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